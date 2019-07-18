有台媒遭中國控制 陸委會：應防範外力干擾

大陸委員會副主委陳明祺18日表示，媒體對政府監督是民主社會的正常狀況；但若遭外力干擾，帶言論審查的手段，是無法容忍、應共同防範的。中央社記者沈朋達攝 108年7月18日

（中央社記者沈朋達台北18日電）針對外媒報導，有台媒遭中國國台辦直接控制，陸委會副主委陳明祺今天表示，媒體對政府監督是民主社會的正常狀況。但若遭外力干擾而審查言論，是無法容忍且應共同防範的。

英國金融時報報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體一面倒支持特定候選人，中國國務院台灣事務辦公室更直接打電話下達編採指示。國家通訊傳播委員會（NCC）18日邀集業者說明，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）也呼籲被點名的媒體應誠實說明真相，化解民眾疑慮。

針對中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光指控台灣政府製造「綠色恐怖」，大陸委員會副主委陳明祺18日反問，「此一事件是由國際媒體主動報導，何來綠色恐怖之說」？

陳明祺表示，一直以來，中共對內干涉媒體報導，進行言論審查，現在還變本加厲，輸出到境外，台灣便首當其衝。

他說，台灣人民與媒體對政府指教不遺餘力，是民主社會的正常狀況。但若是遭外力干擾，帶著言論審查的手段作為，是無法容忍，應共同防範的。

陳明祺表示，政府希望保持言論自由、採訪自由的環境，勿讓中共介入媒體編輯檯的獨立自主，台灣新聞自由的環境，需要大家共同守護。

陳明祺也重申，中共代理人修法草案的規範對象，主要是中共或受委託代理關係，同時具有危害國家安全或主權行為的人。

他也表示，相信在立法院審理過程中，會有充分討論，形成整體的政策方向和共識。（編輯：邱國強）1080718