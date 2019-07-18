外媒指台媒受控制 總統：盼對假訊息特別警覺

（中央社記者溫貴香聖露西亞17日電）針對國際重要媒體調查報導，證實台灣媒體受到控制與滲透的危機，總統蔡英文表示，很多的消息「我們也都多多少少有聽聞過，我也希望我們台灣社會，對於被操作過的、或是說錯假的訊息、都能特別警覺」。

總統「2019自由民主永續之旅」訪問加勒比海友邦最後一站聖露西亞（露國），進行為期3天2夜的國是訪問，總統當地時間下午視察香蕉出口集貨中心作業，隨後受訪做了以上表示。

英國金融時報報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體一面倒支持即將代表國民黨參加2020年總統大選的韓國瑜，旗下記者更透露，中國國務院台灣事務辦公室直接打電話下達編採指示。中時電子報17日傍晚刊登聲明，表示這是「惡意中傷的假新聞」。

總統表示，類似的訊息在台灣社會流傳很多，很多的消息「我們也都多多少少有聽聞過，我也希望我們台灣社會，對於被操作過的、或是說錯假的訊息、都能特別警覺」，一起共同努力，防止錯假訊息和被操縱資訊的散播。

前丹麥首相、北約前秘書長拉斯穆森16日投書英國「衛報」表示，近日發生在香港的事件，足以顯示中國對於民主的威脅，歐洲國家應挺身保衛有相同價值觀的台灣。

總統對此表示，非常感謝國際友人關心台灣，關心台灣民主自由人權，也一再為台灣發聲、非常感謝，相信會越來越多人關注台灣民主發展，和台灣人選擇自己生活和未來的權力。

總統進一步表示，也希望國人對台灣民主自由要珍惜，這是大家共同責任，把台灣自由民主世世代代傳下去。

針對網路散播「政府贈款海地卻少給登革熱防治經費」的假訊息，總統府昨天已嚴正駁斥，總統今天進一步表示，海地是一個貸款，而且是商業性質比較重的貸款，至於高雄5000萬，就是5000萬，沒有5000萬變2000萬的事情。這些假消息，「我們覺得是有人刻意操弄，所以我們已經報警了」。（編輯：張均懋）1080718