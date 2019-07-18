更多編輯台推薦新聞：
影片／NASA火箭女孩芬利緊抱太空夢 82歲仍不輕言退休
科技

影片／NASA火箭女孩芬利緊抱太空夢 82歲仍不輕言退休

早安世界》極端氣候來襲 北極攝氏21度破紀錄 南亞水患影響數百萬人
早報

早安世界》極端氣候來襲 北極攝氏21度破紀錄 南亞水患影響數百萬人

影片／彭政閔澄清湖主場最終戰 締造中職得分新紀錄
運動

影片／彭政閔澄清湖主場最終戰 締造中職得分新紀錄

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
曾擔任NASA「人類電腦」 火箭女孩芬利82歲仍不輕言退休
首頁 / 重點新聞

外媒指台媒受控制 總統：盼對假訊息特別警覺

最新更新：2019/07/18 10:28
總統蔡英文（左）17日（當地時間）跨海對假訊息宣戰，網傳「金援海地45億元卻不給高雄市登革熱防治經費」，蔡總統質疑，有人刻意操弄，已經報警處理。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月18日
總統蔡英文（左）17日（當地時間）跨海對假訊息宣戰，網傳「金援海地45億元卻不給高雄市登革熱防治經費」，蔡總統質疑，有人刻意操弄，已經報警處理。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月18日

（中央社記者溫貴香聖露西亞17日電）針對國際重要媒體調查報導，證實台灣媒體受到控制與滲透的危機，總統蔡英文表示，很多的消息「我們也都多多少少有聽聞過，我也希望我們台灣社會，對於被操作過的、或是說錯假的訊息、都能特別警覺」。

總統「2019自由民主永續之旅」訪問加勒比海友邦最後一站聖露西亞（露國），進行為期3天2夜的國是訪問，總統當地時間下午視察香蕉出口集貨中心作業，隨後受訪做了以上表示。

英國金融時報報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體一面倒支持即將代表國民黨參加2020年總統大選的韓國瑜，旗下記者更透露，中國國務院台灣事務辦公室直接打電話下達編採指示。中時電子報17日傍晚刊登聲明，表示這是「惡意中傷的假新聞」。

總統表示，類似的訊息在台灣社會流傳很多，很多的消息「我們也都多多少少有聽聞過，我也希望我們台灣社會，對於被操作過的、或是說錯假的訊息、都能特別警覺」，一起共同努力，防止錯假訊息和被操縱資訊的散播。

前丹麥首相、北約前秘書長拉斯穆森16日投書英國「衛報」表示，近日發生在香港的事件，足以顯示中國對於民主的威脅，歐洲國家應挺身保衛有相同價值觀的台灣。

總統對此表示，非常感謝國際友人關心台灣，關心台灣民主自由人權，也一再為台灣發聲、非常感謝，相信會越來越多人關注台灣民主發展，和台灣人選擇自己生活和未來的權力。

總統進一步表示，也希望國人對台灣民主自由要珍惜，這是大家共同責任，把台灣自由民主世世代代傳下去。

針對網路散播「政府贈款海地卻少給登革熱防治經費」的假訊息，總統府昨天已嚴正駁斥，總統今天進一步表示，海地是一個貸款，而且是商業性質比較重的貸款，至於高雄5000萬，就是5000萬，沒有5000萬變2000萬的事情。這些假消息，「我們覺得是有人刻意操弄，所以我們已經報警了」。（編輯：張均懋）1080718

延伸閱讀
金融時報：國台辦直接控制台媒 吹捧特定參選人紅色滲透23家網站 境外勢力計畫性訊息戰中國操作訊息戰手法 國安人士分析：有4大特徵
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報