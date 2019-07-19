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少子化問題 馬英九：軍機飛來飛去影響生育意願

最新更新：2019/07/19 11:11
前總統馬英九（前中）19日表示，總統蔡英文任內目前新生兒減少3萬2000人，他執政期間卻增加1萬5000人。中央社記者王承中攝　108年7月19日
前總統馬英九（前中）19日表示，總統蔡英文任內目前新生兒減少3萬2000人，他執政期間卻增加1萬5000人。中央社記者王承中攝　108年7月19日

（中央社記者王承中台北19日電）前總統馬英九今天表示，他任內台灣新生兒增加1萬5000人，總統蔡英文任內目前卻減少3萬2000人；有學者指他任內兩岸和平，民眾願意生育，但若軍機飛來飛去，則影響生育意願。

繼前鴻海董事長郭台銘日前提出「0到6歲幼兒國家養」的議題後，掀起一股嬰幼兒托育的討論風潮。馬英九今天上午出席「亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇」在致詞時表示，少子女化是台灣的大問題，這是國安問題，因為一旦人口不夠，真的是哭都哭不出來。

馬英九指出，他在總統任內花費很多心力在如何鼓勵生育，包括把幼稚園托兒所整合成幼兒園、未就業父母照顧幼兒津貼、陪產假從3天變5天，但他覺得最有效的還是育嬰留職停薪津貼，一共有206萬人受益，也使得很多人因為這樣決定生育。

馬英九說：「以過去30年台灣新生兒的數字來看，在前總統李登輝任內，台灣的新生兒總共減少5萬8000人、前總統陳水扁任內減少10萬1000人，而蔡總統任內目前減少3萬2000人，只有他執政8年，新生兒卻增加1萬5000人。」

馬英九指出，證明如果方法對，儘管新生兒的數量沒有增加很多，但每年新生兒的數量若提升到19萬5000人，台灣就不會有太大的人口問題。

馬英九表示，但是光靠生育補助是不夠的，大環境很重要，如果經濟情況不好，包含一例一休、年金改革都會有影響，也有學者指出，因為他任內兩岸和平繁榮、安和樂利，大家比較願意生育，但如果整天軍機飛來飛去，生育的意願就不高。

馬英九說，不敢說生育意願低的原因百分之百跟軍機有關，但多少也會影響。他說，如何打造安和樂利的環境，其實政治上的平穩跟治安都很重要。（編輯：林興盟）1080719

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