馬英九稱軍機飛來飛去影響生育 府：荒謬理論

（中央社記者侯姿瑩、葉素萍台北19日電）前總統馬英九稱，有學者說他任內兩岸和平，民眾願意生育，若軍機飛來飛去，則影響生育意願。總統府表示，「這是奇怪荒謬的理論」，現今政府保障國家安全，才讓大家對生活有信心。

馬英九今天上午出席「亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇」致詞時表示，少子女化是台灣的大問題，這是國安問題。大環境很重要，如果經濟情況不好，包含一例一休、年金改革都會有影響。

馬英九也說，他任內台灣新生兒增加1萬5000人，總統蔡英文任內目前卻減少3萬2000人；有學者指他任內兩岸和平，民眾願意生育，但若軍機飛來飛去，則影響生育意願。

對此，總統府發言人丁允恭晚間表示，「這是奇怪荒謬的理論」；現今政府充分保障台灣國家安全的政策方向，才會讓大家對生活有信心。馬政府時代傾中的政策，讓人民生活在被對岸統治的陰影下，才會讓大家對下一代的生活充滿憂心。

丁允恭指出，政府目前對於少子化的因應，從擴大公共化、建構準公共機制、延伸育兒津貼發放年限與範圍，都能具體減輕家長經濟負擔；全盤完整的政策，相信才能有效因應少子化問題。

丁允恭也說，馬英九提到整體經濟大環境，「那更是自打臉」。GDP成長、平均薪資、最低薪資、股市表現等數據，蔡政府都勝過馬政府；民眾就業的表現，「蔡政府更是明顯痛打馬政府」，蔡總統任內失業率的最高點還比馬英九任內的最低點來得低。

他並表示，馬英九任內的政策持續嚴重傾中，大家擔心他把台灣「送中」，這才是讓台灣人民無法安居樂業的關鍵要素。馬英九傾斜的政治路線，使人民對國家安全疑懼不安；傾斜的經濟政策，嚴重影響台灣產業提升，也遲滯青年薪資成長。

丁允恭強調，蔡政府強化國防力量、提升台灣安全、保障台海現狀，也善盡促進區域和平責任；在經濟方面，提升台灣產業，並擴大吸引台商回台投資，才能真正為人民帶來好生活、為下一代帶來希望。（編輯：李信寬）1080719