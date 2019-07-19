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合作偵辦詐騙受阻 陸委會籲港府共打犯罪

最新更新：2019/07/19 18:56

（中央社台北19日電）刑事警察局日前為偵辦一起詐騙案，向陸港兩地警方提出合作，但始終未獲港警回覆。陸委會表示，港府對相關合作似「自我設限」，呼籲共同推動打擊犯罪，才是台港居民所樂見的。

德國之聲報導，刑事局日前偵辦一起橫跨台灣、香港和中國大陸的交友詐騙案，詐騙集團以陸港兩地為基地，利用社交媒體鎖定台灣女性，在培養感情後，要求對方投資。自2018年1月至2019年4月，已從500名台灣受害者手中，詐騙超過3000萬美金（約合新台幣9億元）得手。

報導引述刑事局長黃明昭表示，台灣警方5月起，尋求和陸港兩地警方合作，成立聯合專案小組。他表示，中國大陸警方很快回應，已將要求上報，等候指示；但香港警方至今尚未回應，有媒體分析，應該是香港警方仍忙於應付「反送中」示威，無暇顧及。

對此，陸委會19日表示，台港間往來密切，因交流所衍生的犯罪也有增加趨勢。為遏止不法人士鑽法律漏洞，保障台港民眾的生命財產安全，政府希望透過「台港經濟文化合作策進會」及「港台經濟文化合作協進會」平台，共同合作推動打擊犯罪，這應是台港民眾樂見的。

但陸委會指出，港府對這樣的合作，似有自我設限的心態。在港女命案中，台灣政府不斷呼籲港方展開合作，並建立雙邊司法互助合作機制，但港府都消極以對。

陸委會呼籲，港府應正面積極回應台灣訴求，以共同維護兩地民眾的安全與權益。（編輯：沈朋達/林克倫）1080719

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