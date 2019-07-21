總統參訪NCAR 劇烈降雨觀測雷達2020年在台啟用

（中央社記者溫貴香丹佛20日電）美國地球觀測實驗室主任李文兆宣布，明年在台灣有一個劇烈降雨的天氣計畫，地球觀測實驗室遙測儀器組的雷達將運往新竹的南寮，預計明年啟用，希望對未來強降雨預報有助益。

出訪友邦即將返國的總統蔡英文，目前過境美國丹佛，她今天參訪美國NCAR，她也是是繼1990年英國佘契爾夫人後第二位造訪美國國家大氣研究中心（NCAR）的外國元首。

總統在丹佛當地時間上午由美國聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）及「美國在台協會」（AIT）主席莫健（James Moriarty）的陪同下，參訪美國國家大氣中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）及地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory），由大氣中心主任約瑟（Everette Joseph）率領著台籍科學家、研究人員及留學生於門口迎接，留學生也向總統獻花。

過程中，NCAR主任約瑟及台籍科學家郭英華博士分別介紹美國國家大氣中心以及台美氣象的合作情形。總統並參觀福衛三號、福衛七號的展區。隨後總統轉往「地球觀測實驗室」參訪，在大氣中心主任約瑟的引導下，首先參觀由Ｃ-130軍機改裝的氣象觀測飛機，接著步行至由G-5商用客機改裝的氣象觀測飛機停車棚，並登機參訪。總統也對於機上的雷達設備，以及NCAR在台灣的運用感到興趣。

參訪後，總統向記者們表示，飛機改裝成偵測天氣的飛機，可以飛在颶風之上，雷達可以觀測。她說，雷達觀測的原則就是準確度越高，預防的時間會越長，而且越有效率，災害就會減少，因此對災害的預測、減災、防災是非常重要的。在美國主要是應用在颶風，台灣則運用在颱風的觀測。

此外，NCAR地球觀測實驗室遙測儀器組主任、資深研究員李文兆表示，明年在台灣有一個劇烈降雨的天氣計畫，地球觀測實驗室遙測儀器組的雷達會放在新竹的南寮，將近有90天的時間，明年4月15日開始會把雷達運到南寮，組裝時間1個月，正式工作是5月25日到8月10日。

李文兆說，目前對強降雨的預報能力有侷限性，所以要把最先進的儀器帶到台灣，希望能夠透過觀測實驗室對於未來強降雨的預報能有些幫助。

台籍科學家蔡佩珊說，台灣的灣流二號飛的行程只有4個小時，灣流五號可以飛的行程約10個小時，如果未來台灣有機會可以升等到灣流五號，氣象研究中心所研發的雷達就有與台灣合作的可能。

美國國家國家大氣研究中心及所屬的地球觀測實驗室，與台灣氣象研究具密切合作關係。如福衛三號及最近成功發射的福衛七號，該衛星收集的大氣數據分析及預測扮演關鍵的角色，福衛七號計畫是台灣和美國有史以來最大型的科研合作計畫。（編輯：黃國倫）1080721