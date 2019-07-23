罷燕行動啟動 中市府：市民有智慧跟判斷力

（中央社記者趙麗妍台中23日電）臉書社團「罷燕行動連線」啟動罷免台中市長盧秀燕作業，將在盧就職1周年當天提出罷免提議書，中市府說，新市府團隊上任僅半年，積極規劃市政，逐步展現成果，相信市民有智慧跟判斷力。

臉書（Facebook）社團「罷燕行動連線」啟動罷免台中市長盧秀燕作業，依據選舉罷免法規定，就職未滿1年不得罷免，罷免案分三階段，罷免案提出、罷免案連署、罷免投票。

去年11月台中市長選舉，選舉人數（具投票權人數）為221萬3789人，依據選罷法，罷免案的「提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上」，第一階段的罷免案提議連署，需有2萬2138人連署。

台中市新聞局長吳皇昇表示，盧秀燕致力於托育、長照等政策，建置台中巨蛋、會展中心、國民運動中心，啟動台74匝道改善工程、東豐快環評、路平升級，積極招商建置單一窗口，籌辦台中購物節、台灣燈會，打造盛會慶典城市。

吳皇昇說，新市府團隊從軟硬體面著手，針對台中各個區塊因地制宜，已擬訂12項政策方針進行都市規劃工程，戮力改善空品，達成「富市台中，新好生活」的城市願景目標。

吳皇昇指出，對於網路上部分特定群組的言論，市府表示尊重，新市府團隊上任僅半年餘，已積極按市政規劃逐步展現施政成果，台中市民也有智慧和判斷能力，相信會逐漸感受得到，市府會持續為台中的未來發展和下一代的環境努力。（編輯：陳俊碩）1080723