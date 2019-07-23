外交部：網傳官員涉買私菸不實 已向刑事局告發

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）有民眾在PTT發文稱，大量外交部借調行政人員涉嫌購買私菸，外交部今天晚間嚴正駁斥內容背離事實；對於網友patentstm散布不實資訊的行為，也已向刑事警察局告發，以正視聽。

署名patentstm的網友在PTT政黑看板發布「走私菸案越演越烈，外交部慘了」文章。文中指稱，「發現大量外交部借調行政人員涉嫌購買私菸，消息靈通的人都知道，連行政人員都敢這麼搞，外交官等人員更是一發不可收拾」。

對此，外交部澄清表示，「相關指涉完全背離事實，毫無根據」。外交部除嚴正駁斥外，針對patentstm散布不實資訊的行為，已向刑事警察局告發，以正視聽。刑事局目前已經進行查處。

同時，外交部也重申，經初步一一詢問清查的結果，確認並無外交部本部的任何人員參與國安局吳姓人員的菸品團購。外交部呼籲民眾切莫相信patentstm所散布的不實謠言，外交部也將持續捍衛外交部及第一線的外交人員的清譽。

國安局人員吳宗憲和張恒嘉涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條菸品。北院今晚裁定指出，2人涉犯貪污治罪條例等罪，本刑為5年以上重罪，有勾串共犯證人之虞，因此羈押禁見。（編輯：李信寬）1080723