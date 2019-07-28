韓國瑜訴求台灣重開機 向僑胞發穿雲箭告洋狀

（中央社記者余祥、王承中、劉冠廷台北28日電）高雄市長韓國瑜今天正式被提名為國民黨總統參選人，他在演說時批評民進黨執政，台灣要重整旗鼓、重新開機，並向海外僑胞發出穿雲箭，要僑胞寫信給僑居地政治領袖說明台灣經濟敗壞處境，一起保衛中華民國。

國民黨全代會今天在新北市板橋體育館召開，主軸為「革新團結，重返執政」，韓國瑜的總統提名案在黨代表起立鼓掌下通過。

韓國瑜致詞時，先感謝台灣人民、全黨同志、高雄市民朋友，以及跟他一起參加黨內初選的4位同志、前立法院長王金平，謝謝他們完成有風度的君子之爭。

他強調，保衛中華民國的戰役正式開始，這不是一場彬彬有禮的君子之爭，將是一驚心動魄、攸關中華民國存亡、台灣下一代生死的選舉大戰。

韓國瑜說，很多人以為他心中充滿歡喜，但他是帶著無比沉重的心情、千斤萬擔壓在他肩頭的責任，未來4年的國家命運，民眾要做出最神聖、莊嚴的決定，要選擇捍衛中華民國還是毀掉中華民國，要遵行憲法還是破壞憲法，要選擇奮發向前還是原地踏步，要衝刺經濟還是綑綁民主，要選擇對外開放還是鎖國，要兩岸和平還是台海危機。韓國瑜呼籲，2020大選選的不是顏色，是方向。

他接著批評過去3年在總統蔡英文領導下，愛與包容不見了，民進黨的菁英吃香喝辣，已經忘記世上苦人多，民進黨執政下的台灣民主、經濟都在倒退，前途和未來越來越黯淡。

韓國瑜說，民進黨過去「清廉勤政愛鄉土」打中很多民眾的心，但蔡總統執政後，「變成貪污腐敗愛權利」。台灣要重整旗鼓、重新開機，台灣改變一刻都不能再等，台灣人民要拒絕又酸又辣又髒的政治，要又香又甜又快樂的生活。

「不要問國家為你做什麼、而是你為國家投出怎樣的政治人物、政黨。」他說，他知道他不是最理想、最優秀的國民黨總統參選人，但民主政治不是選一個總統解決所有的問題，而是要讓人民作主，跟人民肩並肩解決問題，明年總統大選選民要做出神聖決定。

韓國瑜說，民主政治是自作自受的政治，選出怎樣的總統就決定了中華民國的命運，他的政治路走得不平順，跌跌撞撞，經過磨難，但他了解基層、庶民的渴求，他要為台灣爭取生存發展的機會，「30年前台灣經濟可以轟動全世界、30年後一定要讓台灣經濟讓世界再次驚艷。」

他也特別向海外僑胞喊話，他正式發出穿雲箭，青天白日重新再現，要讓國旗重新飄揚，盼每一位僑胞一人一封信寫給僑居地總統首相、議員、州長，大聲告訴僑居地政治領袖，台灣這幾年經濟敗壞、人民痛苦，「保護中華民國，不分海內外，人人有責。」僑胞一定要投入，用文字和口語，影響僑居地的政治菁英。

韓國瑜最後也感性訴求，遠方的前輩正在呼喚，國民黨不能再軟弱，必須再強大起來，才能保護中華民國。遠方的戰火已經響起，民進黨執政無能，到了選舉更特別邪惡、團結，已經整軍待發，國民黨2020一定要心手相連，把無能政府拉下來，迎向美好、歡樂、燦爛、復甦的未來。（編輯：楊凱翔）1080728