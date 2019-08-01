尹立陳柏惟直播尬台語 將辦罷韓遊行

（中央社記者王淑芬高雄1日）「Wecare高雄」發動「罷韓30」行動發起人尹立是外省二代，他今天與台灣基進發言人陳柏惟一起直播尬台語聊罷韓。尹立說，罷韓連署書已近20萬份，並規劃10月或11月舉辦罷韓遊行。

陳柏惟去年參選高雄市三民區市議員高票落選，他鮮明的本土色彩及便給的口才讓人印象深刻，成為台灣基進的發言人，近來還征戰很多政論節目，他守護台灣及本土政權的主張受肯定，並成為民主進步黨及台灣基進合作擬共推參選立委的人選之一。

尹立、陳柏惟晚間一起在臉書（facebook）社團「Wecare高雄」直播，兩人「尬台語喝咖啡談覺醒」，果然吸引不少網友上線為他們加油打氣。

兩人評論高雄市長韓國瑜的施政，也檢視韓所說的政績。陳柏惟質疑韓國瑜有關中、港、韓簽訂採購農產品的訂單是「政治訂單」，只會讓農產外銷更倚賴中國市場，並掉落更大而難以自拔的陷阱。

上線網友關切罷韓進度及連署份數，尹立對此表示，與公民割草行動分進合擊，連署份數近20萬份，亟需要市民加速連署，才能早日達到連署第二階段、預計30萬連署書的門檻。

尹立也不忘行銷罷韓募資商品，他向中央社記者指出，截至目前為止募資新台幣400多萬元，距離600萬元目標還有一段路，請支持者採購商品，規劃募款將用於年底的罷韓遊行。

有關陳柏惟規劃投入立委選舉，他向中央社記者表示，目前還在評估，預計5日將會明朗。

推動罷免韓國瑜以「公民割草行動」、「Ｗecare高雄」兩個公民團體為主，目前罷韓連署近20萬份。依選罷法第76條提議、第81條連署、第90條罷免案投票等規定，罷免程序分提議、連署、投票三階段，以高雄市公民數約228萬人推算，罷韓公民團體估計罷免投票通過門檻大約是58萬票。（編輯：戴光育）1080801