韓國瑜陣營：誠心促韓郭會 尋求兩岸路線共識

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨總統參選人韓國瑜陣營今天表示，從初選結束至今，韓國瑜都試圖聯繫郭台銘，但尚未有正面回覆，他們將盡力促成「韓郭會」；有關郭台銘質疑兩岸路線的問題，韓陣營表示，願與郭一起討論，尋求共識。

鴻海創辦人郭台銘自國民黨內總統初選落敗後，動向備受關注。郭台銘日前出國沉澱，7月31日下午返台後，當天晚上即傳出台北市長柯文哲將組黨消息，引發郭柯合作聯想。

聯合晚報報導，郭台銘幕僚表示，要化解心結要時間、契機，更要有誠意；「不論國民黨或是韓國瑜要談整合，郭台銘一定會問，韓被一傾中媒體綁架下，黨與韓的兩岸路線立場與價值觀究竟為何？」

韓國瑜陣營表示，在民主國家中，媒體是屬於「第四權」的角色，政治人物不可能操控媒體，當然也絕對不會被媒體綁架，韓國瑜對於所有的媒體的報導內容，不管是支持或者是批判，都是採取尊重和溝通的立場。韓國瑜只能夠要求自己以及競選團隊，在初選過程當中，對於黨內競爭對手絕對不口出惡言。

在兩岸政策部分，韓陣營說，韓國瑜是國民黨提名的總統參選人，兩岸論述勢必與黨中央同步，但當然也會就兩岸路線與黨內進行討論，並且形成共識，歡迎郭台銘一起參與，集思廣益，群策群力。

至於是否已經與郭台銘聯繫上，韓陣營表示，韓國瑜從初選結束後就曾打過郭台銘私人的手機，不過並未接通，也有傳簡訊、透過前立委周守訓傳話，表達期盼與郭台銘會面的立場，相信郭台銘有完整接收到訊息。

不過，韓陣營表示，後來郭台銘出國，他們就一直等待，等到郭快回國，又再度透過管道尋求會面機會，但到目前為止尚未得到正面回應。

韓陣營強調，韓國瑜以「誠心、耐心和信心」為原則，面對與郭台銘的整合問題，也會努力促成韓郭會，韓國瑜將展現最大的誠心、充足的耐心持續等待，更對郭台銘對國民黨的熱愛有完全的信心。（編輯：林興盟）1080802