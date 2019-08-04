新北台南艱困選區立委提名 國民黨已鎖定人選

（中央社記者王承中台北4日電）國民黨2020立委選舉區域立委提名逐步完成，黨務人士今天表示，新北市、台南市等艱困選區，目前已鎖定人選，積極勸進中。對於艱困選區提名是否以刺客為主，該人士說，各種方式都會嘗試。

第10屆立委選舉區域立委共79席，其中73席由單一選區選出，6席原住民立委由複數選區選出。國民黨計畫提名78席，目前已完成提名有66席；另外台中市第一選區徵召前陸委會副主委張顯耀、連江選區提名現任立委陳雪生、新北市第四選區初選勝出的新北市議員陳明義等3人，則尚待中常會通過。

國民黨目前尚未完成提名的立委選區包含新北市第三選區、台中市第三選區、台南市第三及第六選區，雲林縣第一及第二選區、嘉義縣第二選區與金門縣等。黨務人士表示，目前新北、台南都已有鎖定人選，正在勸進中，而台中市第三選區則擬徵召台中市副市長楊瓊瓔出馬。

在雲林第一選區的提名狀況，黨務人士指出，原本全國農田水利會長林文瑞、前立委張嘉郡相爭不下，經協調後林文瑞退出，由張嘉郡出馬。至於雲林縣第2選區，黨中央則屬意由雲林縣副縣長謝淑亞出馬，對戰民進黨立委劉建國。

而在嘉義縣的部分，國民黨原本屬意有綠營背景的前嘉義縣長張花冠副手吳芳銘，不過吳並無意願，因此目前屬意曾加入民進黨後退黨，並加入國民黨的民雄鄉長候選人許能通，對戰英系大將、民進黨立委陳明文。

另外，在台東縣選區方面，原先獲得提名的台東縣議員李建智日前突然發出退選聲明，黨內人士說，黨內最近徵詢前台東縣長黃健庭，但黃健庭表達無意參選，可望將改徵召台東縣副縣長張志明。在金門選區方面，現任立委陳玉珍上次脫黨參選遭撤銷黨籍，知情人士指出，國民黨若禮讓或提名陳玉珍，都有觀感不佳的問題，地方無法接受，傾向以初選方式辦理。

對於國民黨主席吳敦義日前喊出，國民黨2008年立委選舉贏得81席，外加友黨5席，曾締造86席的佳績，盼2020年能破此紀錄。黨務人士表示，達到這個標準是一個艱難的任務，但會努力往這個方向前進。至於艱困選區提名是否都以刺客為主，黨務人士說，各種方式都會嘗試，以能擴大總統選票為基礎和目標。（編輯：蘇志宗）1080804