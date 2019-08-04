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柯文哲訪三峽老街 藍營前立委李嘉進全程陪同

最新更新：2019/08/04 20:09

（中央社記者梁珮綺新北4日電）台北市長柯文哲今天下午參訪三峽老街，幕僚李縉穎的父親、國民黨前立委李嘉進全程陪同並指出，藍綠兩黨及柯文哲都應說明清楚未來將台灣帶向何方，說清楚了票就進來。

柯文哲今天行程遍布新北市板橋、三峽、樹林及桃園市龍潭、大溪，下午參訪三峽老街時，由李嘉進全程陪同，除大啖當地美食、拜訪商家，與民眾互動，也到興隆宮、祖師廟及福安宮參拜；晚上也由李嘉進作東，共進晚餐。

李嘉進曾是新北市（土城、三峽區）立委，他受訪時表示，「兒子老闆來，我就盡地主之誼，簡單請他們吃個飯」，而三峽老街的氣勢可以藉著柯文哲的高人氣衝起來，也很好。

對於柯文哲籌組台灣民眾黨，李嘉進認為，確實有第三勢力空間，不管是哪個政黨，應要找真正的人才，不是只有求勝而已；如今的中國國民黨只想要政黨輪替、民主進步黨只想穩固政權，兩黨都應說明清楚將把台灣帶到何方。

李嘉進說，同理，柯文哲也應說清楚，「自然而然票就進來」，包括台灣民眾黨的基本精神等。

他表示，柯文哲相當務實，講的話雖然有點誇張，但每一句話都是真的。

他認為，若用政黨角度思考，格局太小，應要站在台灣未來發展會如何的立場思考，「把台灣跟國家放在前面才是重要的」。（編輯：戴光育）1080804

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