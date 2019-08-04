法媒談漢光演習 盼共軍侵台劇本不會成真

法國費加洛報2日刊出文章，以漢光演習為引子探討兩岸關係，內文提到台灣舉行演習以北京發動軍隊入侵為劇本，希望這虛構的劇本有天不會成真。圖為漢光32號演習。（中央社檔案照片）

（中央社記者曾依璇巴黎4日專電）法國費加洛報一篇文章以漢光演習為引子，探討兩岸關係，內文提到，台灣舉行演習以北京發動軍隊入侵為劇本，希望這虛構的劇本有天不會成真。

費加洛報（Le Figaro）網路版於2日刊登一篇文章，提到漢光演習以北京發動軍隊入侵為劇本，「希望對台灣來說，這虛構（的劇本）有天不會變成現實」，因為台灣海峽關係緊繃，雙方長期對峙，中國國家主席習近平今年一月才說過不放棄對台使用武力，這足以再度挑起台灣人自1949年以來的隱憂。

文章指出，中國選在今年拉高音調，首先是因為習近平把賭注放在時間上，他想讓中國在2049年之前成為「世界領袖」，屆時是中華人民共和國建國100年，如果說中國前領袖毛澤東代表主權、鄧小平帶來繁榮，習近平就會是世界超級強權之父，而這要透過取回失落的省份來達成；其次，也是因為總統蔡英文執政後，兩岸關係降溫。

報導提到，「現在已經不是說笑的時候了」，北京想要間接影響2020年總統選舉，目的是阻止蔡總統連任、讓中國國民黨候選人上台，因此有了挑釁的宣言和一些軍事動作；台灣的政府也很明白，盡量不去招惹對方，不以言語刺激，致力於低調及維持現狀，在雙方武力不對等的情況下，這種務實主義很容易理解。

內文還表示，基於武力不對稱，蔡總統主張的國防要點在於堅決防禦、多重嚇阻，具體上包括軍隊職業化及現代化、國防工業自主等，萬一中國方面發動攻擊，台灣要能造成對方最大損失、盡量撐住，以期美方介入。（編輯：高照芬）1080804