小林村居民敗訴訴訟費 韓國瑜允全部負責

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高市府日前表態對小林村國賠案不上訴，不過村民仍要負擔提告國賠的訴訟裁判費200多萬元，這筆費用讓敗訴居民感到沉重，市長韓國瑜今天表示會全部負責，盼小林村民可以放心。

韓國瑜原本今天要出席高醫國際醫療多語人才培專班記者會，後來取消遭體追問，臨時11時10分在市府鳳山行政中心接受媒體聯訪並做上述表示。

莫拉克八八風災小林村國賠案纏訟10年，最高法院前年判決其中123人敗訴確定，至於住在土石流潛勢區的15名村民在更一審勝訴，獲賠償新台幣150萬至300萬元不等。韓國瑜就職百日時喊出「愛與包容」，決定市府不再上訴。

不過，7月初小林村當初提告國賠的訴訟裁判費遭法院追討，費用約新台幣200多萬元，不管勝訴、敗訴都要支付。由於大部分村民國賠敗訴，且屬經濟弱勢，勝訴村民原本打算捐100萬元給協助打官司的法扶會，現在則改為幫付不出訴訟費的村民繳費，但還有100萬元缺口，希望高市府能幫忙。

韓國瑜指出，小林村訴訟費對村民來說是沉重的經濟壓力，他說「我身為市長要全部來負責」。

他表示，小林村居民遭到家破人亡的自然災害，如果為了經濟問題再讓小林村民愁雲慘霧，「我覺得對小林村民來講，實在太殘酷」，他允諾會負責訴訟費用。

至於如何支應，新聞局長王淺秋補充說明，市府已經幫所有勝訴的村民；另外市府不可能用納稅錢去幫敗訴的人付訴訟費，所以韓市長會想辦法幫忙解決敗訴的訴訟費，可以用其他的捐款或公益的方式解決。（編輯：翁翠萍）1080805