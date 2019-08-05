日漢生病患家屬獲國賠 民團盼政府正視歷史傷痛

（中央社記者王揚宇台北5日電）日本前漢生病患家屬提告請求國賠勝訴，日本首相安倍晉三日前也發表談話致歉。樂生保留自救會今天表示，希望邀請總統蔡英文赴樂生療養院關心病患及其家屬，也呼籲政府正視此歷史傷痛。

有關日本561名前漢生病患的家屬狀告國家勝訴一事，安倍晉三7月時宣布，考量到家屬所承受難用筆墨言語形容的遭遇，將不會上訴。此外，安倍也在談話中表達深切致歉，並載明將與家屬會面。

民進黨立委陳曼麗今天偕同樂生院友與家屬於立法院召開記者會；樂生保留自救會呼籲，政府應正視歷史傷痛，並設立院民及家屬史料館及故事館，也邀請蔡總統赴樂生院關心病患及其家屬。

陳曼麗表示，早期漢生病被稱為痲瘋病，大家對漢生病的了解不多，將病患隔離於樂生療養院，後來才正名；台灣目前已有「漢生病病患人權保障及補償條例」，而安倍晉三日前宣布，會針對漢生病患再做較好的對待，這樣的做法值得台灣參考。

沖繩舞者「秦Kanoko」今天也參與這場記者會；她說，日本是一個很難道歉的國家，看到安倍晉三道歉覺得感動，期待蔡總統來樂生院看看現況，也邀請總統陪同院民家屬，8月24日到樂生院蓬萊舍觀賞她的舞蹈義演。

住在日本各地的561位前漢生病患家屬提起集體訴訟，認為因為國家對漢生病患採取錯誤的隔離政策，連帶造成患者家屬權益受損。熊本地方法院6月28日首度判決國家應負賠償之責，判國家賠償每名原告550萬日圓（約新台幣158萬元），並應登報道歉。（編輯：趙蔚蘭）1080805