81公厘迫砲雲豹M2樣車 國防工業展15日首登場

（中央社記者游凱翔台北5日電）台北國際航太暨國防工業展15日登場，軍方人士今天透露，除展出最新塗裝的新式高教機模型、已啟動量產30公厘機砲雲豹甲車外，搭載81公厘迫砲的雲豹二代甲車M2樣車將首度現身。

兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」15日至17日在台北市世貿中心展覽一館舉行，由於今年適逢國艦國造、國機國造，以及多項軍備研製已有初步成果，因此備受產業界及民眾的期待。

軍方人士下午接受中央社訪問表示，「國防館」細分為「國機國造時光隧道」、「聯合作戰系統展區」、「軍民通用科技展區」、「模擬互動體驗展區」、「國防菁英招募專區」；另外，模擬互動體驗區中，將有虛擬實像投影、旋轉槍塔模擬系統可供民眾體驗。

軍方人士指出，國家中山科學研究院在此次展覽中，將展出「劍翔」反輻射無人機及發射車、最新塗裝的新式高教機模型、雄風三型飛彈及天弓三型飛彈模型。

最受外界期待的部分，雖然軍備局在民國106年的國防工業展曾展出搭載81公厘迫砲雲豹甲車，但當時為M1樣車，經過2年的研製後，軍備局與中科院將M1升級為M2，將在今年國防工業展中正式對外亮相，同時由軍備局202廠自行研製、已完成測評的「旋翼式無人載具火砲前觀系統（無人機）」也可能再次展出。

軍方人士表示，搭載81公厘迫砲雲豹甲車M2樣車預計在今年12月進行作戰測評，目前共有2部M2樣車，今年初在南投道路測試時，就曾在網路上引起討論。

軍方人士指出，二代甲車共有15項重大研發。包括外型側邊傾斜，增加流線性；增加氣動力效果；增加抗彈性能；車體上方角度更小，受彈面積更小；前車燈改LED燈會更亮；轉向系統從4輪改成6輪，可以從原來的轉向半徑11公尺降到9公尺。

除此之外，二代甲車因應迫砲車型做了調整，後面的艙蓋原來是垂直打開，改成水平打開，砲伸出來時，不會有射界干擾，能360度射擊，可以提高火力射擊範圍。

他表示，迫擊砲自問世以來一直是支援步兵作戰、發揚火力的重要兵器，它的構造雖然簡單，僅由砲管、砲架、座板（俗稱烏龜）組成，卻能用來摧毀輕型工事或橋樑，也能造成敵軍重大的傷害，更能在黑暗中施放照明彈；未來裝載在具強大機動力的雲豹甲車上，將如虎添翼。

雲豹八輪甲車為國防部軍備局所自製研發，目前「已服役」車款分別是CM-32及CM-33，「量產中」的CM-34，以及「研發中」的81公厘迫砲的雲豹迫砲車及搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔的裝甲；CM-34，為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具反裝甲火力，預計112年完成量產284輛，已在5月的漢光演習中投入實彈操演。（編輯：楊凱翔）1080805