越南印尼是否免簽 張景森：國境安全前提下開放

（中央社記者顧荃台北5日電）中國限縮來台自由行，行政院政務委員張景森表示，是否鬆綁對越南跟印尼來台旅客的簽證措施或開放免簽，「各種可能都有」，在國境安全的前提下盡量開放。

中國1日起暫停47個城市居民來台自由行的通行證申請及核發，交通部祭出新台幣36億元的「秋冬遊獎勵方案」國旅補助，刺激國內觀光；交通部長林佳龍今天說，行政院已展開跨部會檢討簽證，像越南、印尼等，若能鬆綁來台程序，會帶來龐大的東協旅客。

張景森下午受訪時表示，政院將在7日召開跨部會會議，討論如何促進台灣觀光，包括外交部領務局、內政部移民署與交通部觀光局等單位都將與會。

張景森表示，7日的會議不只討論簽證簡化，而是全方位的討論，包括如何強化國內觀光旅遊、國際行銷、是否加開航機航班、開拓新南向國家跟北邊的日、韓、俄遊客來台觀光等議題。

張景森指出，交通部推出國旅補助只是「救急」，台灣提振觀光要從根本做起，從比例上來看，全世界最愛出國觀光的就是台灣人，出國的人比來台的觀光客多很多，「是嚴重的觀光赤字」，所以要深切檢討，國內觀光品質是不是不夠好，若能讓愛往國外跑的人轉向在國內旅遊，就可以補足陸客不來的觀光客缺額。

至於越南與印尼來台遊客是否開放免簽或鬆綁簽證措施，張景森回應，「各種可能都有」，會在配合國境安全的前提下，盡量開放。（編輯：楊凱翔）1080805