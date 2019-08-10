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是否擔心郭台銘脫黨選總統 馬英九：到目前還好

最新更新：2019/08/10 13:01
對於是否擔心鴻海創辦人郭台銘脫黨選總統，前總統馬英九（中）10日出席財團法人肝病防治學術基金會25週年慶時受訪表示，「到目前還好」。中央社記者郭日曉攝　108年8月10日
對於是否擔心鴻海創辦人郭台銘脫黨選總統，前總統馬英九（中）10日出席財團法人肝病防治學術基金會25週年慶時受訪表示，「到目前還好」。中央社記者郭日曉攝　108年8月10日

（中央社記者張茗喧台北10日電）前總統馬英九今天被問到是否擔心前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘脫黨選總統時表示，「到目前還好」；至於是否支持黨內大老選立法委員，他說，要看合不合適。

財團法人肝病防治學術基金會上午舉辦25週年慶，馬英九、前中國國民黨主席吳伯雄與衛生福利部長陳時中等出席。

吳伯雄會前被媒體問及前國民黨主席洪秀柱如果到台南市選立委，是否可能刺激藍營選情時表示，洪秀柱選立委非常好，很欽佩，總是表達態度。

至於是否希望黨內大老到艱困選舉區選立委，吳伯雄反問，「你要我選嗎？」這代表趨勢，但參選人也要考慮在當地的可能性。

郭台銘在國民黨總統初選失利後動向受矚目，吳伯雄表示，黨內團結方面，「大事沒有問題」；當然不希望看到郭台銘脫黨參選。

郭台銘是否結盟台北市長柯文哲，他說，目前沒看到，但各界「傳說很多」。（編輯：李明宗）1080810

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