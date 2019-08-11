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人事審議小組凌駕董事會 監委要求中油檢討

最新更新：2019/08/11 10:45

（中央社記者王承中台北11日電）監察委員王美玉、趙永清今天表示，尊重中油設置董事會高階人員提名審議小組，但該小組卻以緩議、擱置等事由未將高階人事案提報董事會，形成少數人把持人事進用，要求中油檢討改善。

中油特設國營事業中獨有的「董事會高階人員提名審議小組」，作為董事會的會前會，且由勞工董事操控，所有高階人事均得先經此會議同意；中油董事長對高階人事調整幾乎不具控制力，近乎是一家「董事長沒有高階主管任用權」的公司。對此，王美玉、趙永清日前著手進行調查。

王美玉、趙永清今天透過監察院發布的新聞稿表示，尊重中油為避免董事會討論過於冗長而設置「董事會高階人員提名審議小組」，但調查發現，僅有建議權的小組對於高階人事案卻可以擱置，未提報具核定權的董事會，形成少數人准駁高階人員進用，與當初設置小組的目的不符。

監委指出，監察院已在日前通過兩人所提的調查報告，要求經濟部及中油確實檢討改善，並請經濟部積極協助處理中油所面臨的公司治理困境。

另外，監委在調查中也發現，審議小組會議有部分勞工董事審議其部門主管的情形，未能注意利害關係人的迴避情形。監委表示，經濟部與中油應確實檢討勞工董事參與審議小組，審議利害關係人時，應訂定利益衝突迴避作業程序，避免外界質疑由單一部屬選擇主管情事發生。

監委指出，根據調查，董事出席審議小組會議未達半數的次數竟高達8成以上，只有3至4位董事出席的會議次數也超過4成，顯示董事出席人員比率偏低，多數董事並未審議過高階人員人選。經濟部身為股東，並派董監事等高階管理人員治理國營事業，應負起更大責任，不應以「公司治理」的理由卸責。（編輯：李信寬）1080811

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