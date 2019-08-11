遭批擔任立委吃喝玩樂抱女人 韓國瑜：現已不同

（中央社記者吳哲豪南投11日電）國民黨中評委陳宏昌批評國民黨總統參選人韓國瑜任立委時「只會吃喝玩樂抱女人」，韓國瑜回應說，不諱言年輕時在立法院抽菸喝酒打麻將，但現在的韓國瑜已經和以前不一樣了。

總統蔡英文今天前往蘆洲湧蓮寺參香祈福，現任湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌致詞時力挺蔡總統，強調國民黨目前提名的參選人韓國瑜令人擔心，在立法院的時候「只會吃喝玩樂抱女人」，讓他以後不知道怎麼教小孩。

韓國瑜今天中午來到南投縣議會和產業界及觀光業人士座談，座談結束接受媒體訪問時，有媒體詢問韓國瑜對陳宏昌批評他的看法。

韓國瑜回應說，陳宏昌以前是他在立法院的同事，在得知陳宏昌對他的評論後，他說自己曾多次承認年輕的時候在立法院曾放縱過，也不諱言自己年輕的時候在立法院抽菸喝酒打麻將，在立法院不認真，他也承認過好幾次。

韓國瑜表示，陳宏昌口中的韓國瑜是10幾、20年前的韓國瑜，現在的韓國瑜已經不一樣了，陳宏昌的記憶還停留在20年前，而且他覺得以前這一段荒唐的歷史，韓國瑜不會逃避，他可以和陳宏昌交換心得，證明現在的韓國瑜已經和以前不一樣了。（編輯：李亨山）1080811