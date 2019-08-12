港警強勢鎮壓反送中 民進黨籲莫忽視港民爭自由

（中央社記者葉素萍台北12日電）香港「反送中」抗爭昨天遭警方空前強勢鎮壓，民進黨秘書長羅文嘉今天說，提醒香港及北京當局，不要漠視香港公民爭取自由的權利，更不要忽視全球關心民主自由的團體對香港爭取自由的支持。

反送中昨天下午兵分兩路遊行，但警方事先並未批准，遊行因此再度演變為遍地開花的游擊戰，遭到警方全面升級強勢鎮壓。鎮暴警察多次包抄衝擊黑衫軍，且近距離對示威者發射橡膠子彈、布袋彈與胡椒彈；甚至衝入地鐵站無差別發射催淚彈並毆打示威者。

羅文嘉今天召開記者會公布新人事，他受訪指出，民進黨一直在關心香港情勢發展，昨天在臉書、相關報導看到港警直接對地鐵站發射催淚彈、近距離行刑式的射擊，造成女性民眾右眼可能永久失明，也看到惡警持警棍在地鐵手扶梯無差別毆打民眾，這些透過文字、影像已傳播到全世界。

羅文嘉說，提醒香港與北京當局，不要漠視香港公民爭取自由的權利，也不要忽視全球關心民主自由的人士、團體、組織、國家對香港人爭取自由的支持；民進黨做為台灣的執政黨，一方面表達對香港公民的關心，希望他們注意人身安全，也希望香港人民爭取民主的行動，能夠得到善意的回應，並懇切希望北京、香港當局珍惜尊重香港公民爭取自由的意志與基本權利。

另外，民進黨副秘書長林飛帆接受媒體訪問指出，「鎮壓已經開始」，未必是透過軍隊出動坦克車、機關槍掃射的模式，新的鎮壓模式，包括大規模動用警力與黑警進行鎮壓。

林飛帆說，再次譴責北京當局與港府動用這樣的暴力，進行對人民的實質鎮壓，這已經侵犯到國際社會的道德底線，也不是國際社會能夠接受的作法，希望北京與港府懸崖勒馬。（編輯：趙蔚蘭）1080812