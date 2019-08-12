侯友宜說不陪拜廟 蔡總統：努力為市民做事就好

總統蔡英文11日在新北拜廟發生湧蓮寺主委陳宏昌發言爭議。新北市長侯友宜（右）12日和蔡總統（左）同場活動時說，總統下次來拚選舉，絕對不會陪；蔡總統表示，沒有陪她拜神沒關係，努力為市民做事就好。中央社記者王鴻國攝 108年8月12日

（中央社記者王鴻國新北12日電）總統蔡英文昨天在新北拜廟發生湧蓮寺主委陳宏昌發言爭議；新北市長侯友宜今天和蔡總統同場活動時說，總統下次來拚選舉，絕對不會陪；蔡總統表示，沒有陪她拜神沒關係，努力為市民做事就好。

國民黨籍湧蓮寺主委陳宏昌昨天接待蔡總統拜廟時的說法被外界解讀成批韓國瑜挺蔡英文，面臨國民黨的黨紀處分，使得這起風波持續延燒。

國民黨籍市長侯友宜今天視察環狀線新埔民生站與板南線新埔站外轉乘交通環境接受媒體聯訪，對於陳宏昌事件表示，大家好好的做事情，少談政治。每一個人都有自己的想法，他個人最重要的好好的為新北市民來做努力。

侯友宜也證實曾就陳宏昌風波打電話給國民黨新北市黨部主委李乾龍詢問，他表示，他只是問李乾龍，蔡總統來拜廟有沒有談到市政建設？因為那一天在湧蓮寺拜廟時好像沒有談到市政建設，這才是他關心的事情。

侯友宜強調他非常的關心每一次總統來，到底能夠為新北市帶來什麼樣建設的支援，大家一起努力，這才是他要做的新北市市長的角色。

侯友宜隨後陪同總統視察萬大-中和-樹林線第二期工程簡報時表示，總統昨天來新北市走一天，拜神，神要拜，這是信仰，歹勢，「我做我的事，妳拜妳的神，這一定要說明白。」

侯友宜說，永遠記得對選民的承諾，但到中央拜託時都有點無奈，希望能得到中央多一點關愛的眼神，也沒有得到中央願說一句要力挺侯友宜做事的話，因此，他今天要冒昧講一句話，很抱歉昨天沒陪總統拜廟，總統下次來拚選舉時，他絕對不會陪同，但是來拚建設，他一定會作陪。

蔡英文隨後致詞時也回應說，拜神是希望神明保佑，侯友宜也選舉過，應知道宮廟是很多民眾聚集的地方，拜神之餘也利用機會向民眾報告政府做了什麼事，侯友宜沒有陪拜神沒關係，只要努力為市民做事就好。

總統會後被媒體問到對陳宏昌面臨黨紀處分的意見時表示，昨天到湧蓮寺和民眾互動，也感謝湧蓮寺廟方接待，陳宏昌說了些話，陳說這是他的感受，希望國民黨對他說的話，能深思一下。（編輯：張銘坤）1080812