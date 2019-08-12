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地方黨部決議開除陳宏昌 國民黨：會盡快處理

最新更新：2019/08/12 16:21

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨考核紀律委員會主委魏平政今天針對國民黨中評委陳宏昌違紀案表示，考紀會一定會盡快處理，陳宏昌發言對黨傷害很大，嚴重違反黨紀，考紀會應會尊重地方黨部的決議。

國民黨中評委陳宏昌日前發言批評國民黨提名總統參選人韓國瑜，引發大批支持者湧入國民黨臉書紛絲團留言，要求開除陳宏昌，國民黨新北市黨部今天決議開除陳宏昌黨籍。

魏平政告訴中央社記者，雖然目前還沒有收到新北市黨部的通知，但已請新北市黨部盡快將決議送到黨中央，在收到通知後，將通知黨中央的考紀委員開會處理。

魏平政表示，他認為陳宏昌的發言對國民黨的傷害很大，嚴重違反黨紀，一定會盡快處理。他說，「如果對黨沒有感情，黨也沒有什麼好留戀的」，考紀會應該會尊重地方黨部的決議，盡快處理。

魏平政指出，根據國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，開除黨籍的處分由所屬的黨部審議完後，將送交中央考核紀律委員會議決，並報請中央常務委員會議通過後確定。

對於陳宏昌違紀案能否趕上14日的中常會，魏平政表示，會盡量趕，因為考紀委員散布在全台各地，通知開會需要一點時間。（編輯：林興盟）1080812

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