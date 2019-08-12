離島3首長拜會國台辦 金門縣長依規定報備

金門縣長楊鎮浯（左）12日和澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應到北京拜會國台辦主任劉結一（右），表達陸方暫停47個城市赴台自由行政策對金馬澎3縣市的影響，期盼金馬澎小三通相關旅遊政策續行。（金門縣政府提供）中央社 108年8月12日

（中央社金門縣12日電）金門縣長楊鎮浯今天和澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應到北京拜會國台辦，爭取金馬澎小三通旅遊政策續行。金門縣政府表示，楊鎮浯赴陸已依規定事先報備，並獲中央同意後才出行。

金門縣政府發布新聞表示，楊鎮浯下午和賴峰偉、劉增應等人拜會大陸國台辦主任務劉結一，表達陸方暫停47個城市赴台自由行政策對3縣市的影響，期盼金馬澎小三通相關旅遊政策續行。

楊鎮浯表示，小三通在金門、馬祖、澎湖3縣最為熱絡，兩岸交流既深且廣、時日已長，而且「赴台旅遊」與「赴金馬澎旅遊」的自由行簽證本有不同，不應相同對待。

楊鎮浯說，已向陸方極力爭取，盼能將金、馬、澎排除於這次赴台自由行政策的調整範圍之外，讓小三通實行範圍下的金、馬、澎3縣，繼續在兩岸關係上扮演積極的角色；或至少維持小三通自由行20個城市試點（包含福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、溫州），如此小三通自由行仍可維持一定量體，不致對金、馬、澎3縣有過大影響。

此外，楊鎮浯希望仍維持福建省外赴廈門、泉州，延伸遊金門的一次性大通證政策，以3人組團方式即可入境金門、澎湖，也就是辦理落地簽；最後也期望陸方持續鼓勵組團赴金、馬、澎3縣旅遊。

澎湖及連江兩縣也對兩地特殊需求，在會中詳盡說明。3縣府會首長與國台辦也就相關問題內涵、技術層面進行詳細且充分的討論，盼能獲陸方善意回應。

劉結一表示，完全理解3離島的需求，也清楚小三通對兩岸和平發展至關重要，在對台政策的決策與推動上，仍會考慮對小三通政策的影響，與金、馬、澎三縣居民的福祉。

此外，楊鎮浯表示，「危機同時也是轉機」，縣府會藉此時點檢視現行觀光政策，除了開拓東北亞、東南亞客源，也會配合交通部觀光局國旅獎勵措施及金門縣優惠方案併行，同時推動透過調整整體產業體質，帶領金門觀光開創新局面。（編輯：林沂鋒）1080812