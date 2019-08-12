疑韓國瑜上班時間在家 王淺秋：首長是責任制

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市山區因為大雨土石滑落道路坍塌，市長韓國瑜未前往勘災。媒體報導直擊韓國瑜今天上午待在家中，直到近中午才現身，新聞局長王淺秋說，首長即使回家常常都還在處理公務。

韓國瑜已經國民黨提名為總統參選人，他說平日忙市政、假日跑選舉行程。11日桃源及那瑪夏區豪雨沖刷致道路崩塌，土石流警戒，今天停班停課。

民進黨高雄市議員林智鴻昨天批評韓「拋下高雄市民的安全於不顧，指揮官不在，指揮系統混亂」，籲韓選擇是要專心去選總統還是要專心當市長，勿累了自己還苦了市民。

韓國瑜結束昨天南投的造勢活動，媒體報導，韓於今天上班日直到中午才從左營住家外出，一個上午都賴在家中，直到11時52分左右，韓才搭乘私人休旅車到定點轉乘公務車外出。

相關報導及照片可清楚看到韓戴帽子從休旅車下車，再由隨扈協助迅速坐上公務車，媒體質疑韓週一上午在住處做什麼，是累了在休息。

新聞局長王淺秋以line回應中央社記者的採訪，她說，行政首長工作本來就是責任制，從來就沒有固定的上、下班時間，加班也不會有加班費或補休，即使回到家常常都還在處理公務。（編輯：林沂鋒）1080812