陳宏昌：韓國瑜立委任內花天酒地 交由法院認證

（中央社記者王鴻國新北13日電）國民黨前立委陳宏昌今天以簡訊方式表示，已經收到高雄市長韓國瑜方面寄出存證信函。韓國瑜在立委任內花天酒地是事實，「如果韓市長希望這段過往得到法院認證，我願意奉陪」。

陳宏昌今天下午以簡訊方式向媒體表達「韓市長荒唐史 就交由法院認證」的回應，他指出，面對「整天打麻將，整天吃喝玩樂，可以抱女人的，可以當總統」的質疑，韓國瑜第一時間是承認的，如今因為擔心影響選情，才想製造寒蟬效應。

他表示，韓國瑜立委任內花天酒地早已不是新聞，在大學演講也以此「勵志」故事與學子互勉，難道是韓酒喝多了，講過的話都忘了，還是韓「花天酒地」的定義和普大眾的認知不同，抑或韓沒有抱女人，一切都是被動。

陳宏昌在簡詢中指出，如果韓國瑜市政、選舉兩頭忙，無暇回憶過去的自己，相信很多過去在立法院的好朋友應該都還記得。「如果韓市長希望這段過往得到法院認證，我願意奉陪」。

至於國民黨準備明天火速開除黨籍。他表示「有這麼急嗎」，黨中央為什麼不聽實話，一個超過40年黨齡的同志表達地方基層深切的憂慮，何錯之有，這對國民黨是加分還是減分，如果得到法院認證，韓國瑜選情不會如雪崩式下跌。

陳宏昌強調，「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」，國民黨是百年老店，應該負責任地推出品格、能力符合人民期待的候選人，尤其國家元首勢必面對最嚴格的檢驗。寧鳴而死、不默而生。一個淡出政壇老黨員善盡忠黨、愛黨的言論，就算難見容於黨，「但至少我對得起天地良心」。（編輯：方沛清）1080813