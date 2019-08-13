黃國昌傳不選汐止 辦公室：時間到會正式報告

（中央社記者王揚宇台北13日電）外傳新北市汐止選區的時代力量立委黃國昌，明年不投入汐止區立委選舉，將派出辦公室主任賴嘉倫應戰；黃國昌國會辦公室今天晚間表示，時間到了會正式向大家報告。

時代力量因太陽花學運而起，社會給予高度期待，讓時力在2016年立委選舉時拿下3席區域立委、2席不分區立委，其中一席區域立委就是新北市第12選舉區的黃國昌。

今天有媒體報導，黃國昌確定不選汐止區立委，由賴嘉倫出戰，而賴嘉倫也在台灣銀行汐止分行成立「立委擬參選人政治獻金專戶」；對此，黃國昌國會辦公室今天晚間表示，時間到了會正式向大家報告。

時力台北市立委參選人陳雨凡則在臉書撰文公開批黃國昌，她表示，今天的決策會議仍舊忽視確認黨內方向的重要性，路線與提名策略問題懸而未決。剩下150天就要決戰，時代力量決策委員還是沒有辦法處理這些困境，連最基本的說清楚、講明白都做不到。



時代力量遲遲不決定清楚的戰略路線，不願意回答這幾項問題包括是否、何時表態支持蔡英文總統？黃國昌委員何時表態參選、不參選汐止區立委？在衝突選區是否、何時與民進黨進行協調？



她認為，落得這種結果，黃國昌必須負起最大的責任。正是因為大家都太尊重黃國昌，才會一直等待。也一直壞了黨內的民主程序，亂了民主政治的價值。（編輯：張良知）1080813