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每年營收貢獻3000億 研發替代役申請9/5截止

最新更新：2019/08/14 13:08

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）內政部今天表示，自推動研發替代役以來，已有超過4萬名役男服研發替代役，每年各用人單位回報全體役男營業收入貢獻平均約達新台幣3000億元。109年度研發替代役申請將於9月5日截止。

內政部今天舉行例行記者會，役政署副署長沈哲芳表示，今年開放1000個研發替代役申請名額。申請時間將於9月5日截止。

內政部指出，109年研發替代役是以民國82年次以前出生役男為甄選對象，役期為3年。自8月5日開放申請至今，已有多家半導體、資訊、電子產業及重要研究機構等單位申請員額。

另外，沈哲芳表示，研發替代役自97年推動以來，提供產業界穩定的研發人才，役男也可服役就業無縫接軌。

他說，這項制度推動以來，已有超過4萬名役男在中科院、中研院等研究機構，以及台積電、聯發科等國家重點發展產業服研發替代役，累積發表3499件專利及8814篇論文，每年各用人單位回報全體役男營業收入貢獻平均約達新台幣3000億元，對國內產業發展影響深遠。

據役政署統計，107年研發替代役平均月薪博士役男為6萬9457元、碩士役男為4萬7906元，相較於106年分別提升5.3%及3.4%，可見企業願意提供優渥薪資待遇等誘因，吸引役男投入科技研發、促進產業升級；對於用人單位、役男、政府而言，可說是三贏的局面。

此外，沈哲芳表示，82年以前出生、目前還沒入營的役男約有1萬多名，如果產業界有需求，未來將會增加研發替代役的名額。至於83年以後出生的役男能否申請研發替代役，役政署目前正在評估，如果產業有需要，國家政策可以做調整。

內政部表示，為配合國防部停止徵兵，82年次（含）前的役男服替代役1年。83年次（含）後的役男除接受4個月軍事訓練外，仍可因家庭或宗教因素申請服替代役；另外，為配合國家政策，也有外交替代役、文化替代役、體育替代役等。（編輯：李信寬）1080814

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