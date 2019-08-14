逾千人役齡前出境 役政署：已加強管理

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）審計部報告指出，截至民國106年底止，70至75年次未役役男中，有1174人於役齡前出境，若屆滿36歲前仍未返國，將除役。役政署說，已採取措施加強管理，若涉及妨害兵役，就移送法辦。

民國107年政府審計年報指出，據內政部役政署資料統計，截至106年底止，70至75年次未役役男中，共有1174人於役齡前出境，若於屆滿36歲那年12月31日前仍未返國，將陸續除役，形同免除兵役義務。

對此，役政署副署長沈哲芳今天受訪時表示，這1000多人之中，並非都是逃避兵役，其中包括有些從小就跟隨家人到國外的民眾。有些人已取得他國國籍，但未放棄中華民國國籍，這些人一旦達到役齡，就會成為兵籍調查的對象。

對於可能有民眾藉出國逃避兵役的狀況，沈哲芳說，役政署近年來已採取相關措施加強管理，包括全面清查、專案列管、將催告期從6個月改為3個月；只要涉及妨害兵役的，就移送法辦。每年大概將300多名役男移送法辦。

根據役男出境處理辦法規定，役男出境及出境就學後，經清查未符合就讀學歷及就學最高年齡限制規定者，以公文對本人、戶長或其家屬進行催告程序，催告期為3個月。若經催告仍未返國服兵役，被認為有違妨害兵役治罪條例者，移送法辦。

沈哲芳表示，未來也會視情況所需，持續精進相關配套措施，確保兵役制度的公平公正。（編輯：李信寬）1080814