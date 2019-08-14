更多編輯台推薦新聞：
香港機場連兩天癱瘓 反送中現況與國際關注一次看
兩岸

香港機場連兩天癱瘓 反送中現況與國際關注一次看

香港機場14日恢復運作 仍有約90航班取消
兩岸

香港機場14日恢復運作 仍有約90航班取消

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴
社會

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

逾千人役齡前出境 役政署：已加強管理

最新更新：2019/08/14 14:19

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）審計部報告指出，截至民國106年底止，70至75年次未役役男中，有1174人於役齡前出境，若屆滿36歲前仍未返國，將除役。役政署說，已採取措施加強管理，若涉及妨害兵役，就移送法辦。

民國107年政府審計年報指出，據內政部役政署資料統計，截至106年底止，70至75年次未役役男中，共有1174人於役齡前出境，若於屆滿36歲那年12月31日前仍未返國，將陸續除役，形同免除兵役義務。

對此，役政署副署長沈哲芳今天受訪時表示，這1000多人之中，並非都是逃避兵役，其中包括有些從小就跟隨家人到國外的民眾。有些人已取得他國國籍，但未放棄中華民國國籍，這些人一旦達到役齡，就會成為兵籍調查的對象。

對於可能有民眾藉出國逃避兵役的狀況，沈哲芳說，役政署近年來已採取相關措施加強管理，包括全面清查、專案列管、將催告期從6個月改為3個月；只要涉及妨害兵役的，就移送法辦。每年大概將300多名役男移送法辦。

根據役男出境處理辦法規定，役男出境及出境就學後，經清查未符合就讀學歷及就學最高年齡限制規定者，以公文對本人、戶長或其家屬進行催告程序，催告期為3個月。若經催告仍未返國服兵役，被認為有違妨害兵役治罪條例者，移送法辦。

沈哲芳表示，未來也會視情況所需，持續精進相關配套措施，確保兵役制度的公平公正。（編輯：李信寬）1080814

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報