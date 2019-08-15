蔡總統：上半年對美出口增近2成 資通訊成長最多

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天接見美台商業協會主席史麥克時表示，今年1月到6月，台灣對美國出口成長近2成，其中以資通訊產業成長最多，她期待台美在各產業有更多合作交流。

蔡總統上午在總統府接見美台商業協會主席史麥克（Michael R. Splinter）與美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，上個月在美國與兩位共同出席台美企業高峰會，很高興才過一個月就在台灣接待兩位，從今年初到現在，兩位已是第二次到台灣訪問，讓我們感受到美台商業協會對台美經濟夥伴關係的堅定支持，也對訪賓來訪表達歡迎。

總統表示，3年多來台美產業的合作與交流愈來愈密切，美國的尖端企業包括思科、Google、微軟、AWS都到台灣設立研發或創新中心，上個月美國生物科技創新組織與台灣生物產業發展協會也第一次在台灣合辦亞洲生技大會，不論參展規模、商業媒合的場次都創下新的紀錄。

她表示，史麥克在台美企業高峰會也提到在全球產業供應鏈重組的時刻，台灣可以在科技、生技以及紡織等產業得到更多發展的機會。

總統說，台灣正在掌握時機積極促進產業的轉型發展，同時也鼓勵台商回流或者轉赴美國或新南向國家投資，協助企業因應經貿局勢的變化、多元布局。

她表示，今年1到6月台灣對美國出口成長將近兩成，特別是以資通訊產業成長最多，期待台美在各個產業上都有更多的合作與交流。

總統說，美台商業協會是台美商界溝通互動的重要平台，也協助台灣傳達希望台美儘速展開雙邊貿易談判的誠意與決心；總統也邀請兩位貴賓一起參加國際航太無人機展，希望藉由這次來訪，讓兩位訪賓更加了解台灣產業發展的現況、一起努力深化台美經貿夥伴關係。（編輯：黃國倫）1080815