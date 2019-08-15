吳釗燮抵吐瓦魯參加PIF 與友邦討論深化合作

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）外交部長吳釗燮今天抵達太平洋友邦吐瓦魯，參加「太平洋島國論壇」（PIF）相關活動；訪問期間，將會晤友邦官員討論深化合作，並與理念相近國家進行雙邊會談，討論區域重要議題與情勢發展。

外交部發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會表示，吳釗燮於15日至17日訪問吐瓦魯，參加今年度「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF）相關活動。吳釗燮將出席第27屆「台灣/中華民國與論壇國家對話會議」，透過論壇多邊機制強化台灣與太平洋友好國家的合作關係。

吳釗燮今天也透過外交部推特推文表示，他已抵達吐瓦魯；期待與台灣的太平洋夥伴進行諮商。

歐江安指出，吳釗燮在訪問期間，將會晤友邦官員討論深化雙邊合作的具體作為，並傳達政府珍視與各友邦情誼的堅定立場。吳釗燮也將會晤論壇主辦國、吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga），並舉行今年度潔淨能源合作計畫的捐贈儀式，彰顯台灣樂願協助友邦國家發展，達致聯合國永續發展目標（SDGs）的具體承諾。

她表示，吳釗燮也將與理念相近國家進行雙邊會談，討論如何共同為太平洋區域發展做出貢獻，並針對太平洋區域重要議題與情勢發展等交換意見。

此外，吳釗燮去年率團到友邦諾魯參加PIF相關會議時，宣布設立總額200萬美元的「台灣/中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，作為未來一年選派台灣專科醫療團隊赴論壇會員國進行醫療服務的經費，論壇會員國可依據其特定需求提出申請。

對於這項醫療基金執行的成效，歐江安表示，國內的馬偕醫院、雙和醫院、新光醫院、中山醫院、高醫大附設醫院、台中榮總已派人到6個太平洋友邦提供醫療就診服務。

台灣的太平洋友邦，除了吐瓦魯、諾魯，還有吉里巴斯、索羅門群島、帛琉、馬紹爾群島。這6個友邦都是PIF成員國。

外交部表示，「太平洋島國論壇」是由澳洲、紐西蘭及其他太平洋諸島國組成的區域性國際組織。自1993年至今，台灣都以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱，以「發展夥伴」（Development Partner）的身分參與論壇相關活動。

外交部指出，歷年來台灣與PIF秘書處持續推動「區域發展援助」及「台灣/中華民國-PIF獎學金」等合作計畫，致力提升區域國家的人力素質，為區域發展貢獻心力，深獲該論壇成員國的肯定。（編輯：張均懋）1080815