駁韓國瑜監控說 林智鴻：爆料照片是手機拍攝

高雄市議員林智鴻接獲爆料，揭露高雄市長韓國瑜今年農曆年期間在峇里島打麻將，引發議論。林智鴻15日出示爆料者韓國品牌S9手機的照片，證明爆料照片是手機拍攝。中央社記者范正祥攝 108年8月15日

（中央社記者范正祥台北15日電）高雄市議員林智鴻接獲爆料揭露高雄市長韓國瑜在峇里島打麻將，引發議論。對於韓國瑜質疑是否有國家機器監控，林智鴻今天出示爆料者當初拍照所持手機機型的照片，證明照片是手機拍攝。

韓國瑜日前表示自己從擔任市長以來，沒再打過一場麻將。但林智鴻昨天在臉書貼出接獲爆料者所提供的韓國瑜打麻將的背影照片，指稱韓國瑜在今年農曆年期間，前往峇里島度假和國民黨立委許淑華等人打麻將，質疑韓國瑜的誠信。

林智鴻今天下午在立法院中興大樓舉行臨時記者會，進一步公布爆料者當初在峇里島拍攝到韓國瑜打麻將時所持韓國品牌S9手機機型。他說，因為看到韓國瑜中午受訪有所說法，質疑被爆料的照片不像是用手機拍攝的，像是專業的機器拍攝的，因此他再與爆料者聯繫，認為韓國瑜的說法轉移焦點，應該誠實面對問題才是，所以經與爆料者溝通，爆料者願意提供當初拍攝持用的手機照片對外公布。

至於為什麼選在立法院舉行臨時記者會，林智鴻說，是臨時的，因為昨天公布爆料照片後，今天有一些節目邀約，剛好在台北，因為地利之便所以舉行記者會。

記者會上，林智鴻強調，打麻將不是問題，過年期間與家人、親朋好友打麻將是人之常情，重點是韓國瑜把話說太滿，說沒有打麻將，才引來社會大眾諸多質疑。

面對媒體探問爆料者背景，林智鴻說，「這位爆料者是朋友介紹的朋友」，是認識的。爆料人是單純生意人，當時與家人在峇里島旅遊，拍攝到韓國瑜打麻將的地點是度假村公共區域，旁邊有吧台、沙發區、打麻將區，也有看表演的公共空間。

林智鴻轉述，根據這位爆料者的陳述，當時看到韓國瑜與許淑華一起打麻將，另外還有兩個人是不認識的，是後來媒體查證說是許淑華的男友及韓國瑜的兒子。

媒體詢問，爆料人看到韓國瑜有幾天打麻將。林智鴻轉述，據這位爆料者說法，不只一天，印象中是看到三天。白天都不太會看到韓國瑜出現，都是晚上才會看到人。（編輯：楊凱翔）1080815