柯文哲：韓國瑜剛當市長就想選總統 欲望太高

（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市長柯文哲今天表示，他造訪高雄市時，高雄市長韓國瑜刻意不見他，且韓國瑜當選市長沒多久就想選總統，欲望太高；至於近日打麻將風波，韓國瑜被逮到就應道歉，態度為上。

柯文哲接受東森節目「楷道論政」專訪時表示，韓國瑜剛當選高雄市長沒多久就想選總統，欲望太高，也是「反年改」、「深藍」與「生活過不去」的民怨力量拱上來，倒不是韓國瑜本身多厲害。

此外，他說，到高雄時韓國瑜就刻意不見他，幕僚之前有打電話聯絡，「一、兩次不要就算了」，他無所謂。

至於韓國瑜稱「擔任市長以來沒再打過一場麻將」後，被揭發今年初曾在峇里島度假打麻將；柯文哲表示，「被逮到你就說我錯了」就好，態度比實質重要。韓國瑜之前話講太滿，被抓到後還要補一句「在高雄沒打」，肯定扣分。

此外，柯文哲曾說沒照旺中集團董事長蔡衍明的話發言，節目主持人詢問，蔡衍明究竟要柯文哲說什麼；柯文哲表示，蔡衍明是老實人，「只是他愛台灣的方式是我們不贊同的」。

柯文哲說：「蔡衍明自己跟我講說，辦媒體為什麼不能有立場？但是辦到70%都在講一個人，你就乾脆改名韓天台嘛」、「（中國時報創辦人）余紀忠要是死後有知，現在一定從墳墓爬出來痛哭流涕說中時怎麼會變這樣」，而他「也（曾）被中時稱讚到毛骨悚然」。（編輯：李明宗）1080817