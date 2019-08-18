AIT安全合作月 印太安全事務領袖計畫啟動

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）8月是AIT@40的「安全合作月」，美國在台協會（AIT）正式啟動「印太安全事務領袖參訪計畫」，選出11名台灣的文職和軍職人員參加為期一年的計畫，強化在區域安全議題上的領導力與專業。

台美合作密切，各領域的交流越來越多，包括新創產業、人才交流等。為慶祝AIT成立40週年，同時也是台灣關係法立法40週年，AIT在今年每個月指定一個主題，彰顯美台關係蓬勃且多元的交流；8月訂為AIT@40的「安全合作月」。

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）日前發表有關增進美台安全合作的政策演講時表示，正式推出「印太安全事務領袖參訪計畫」。

他說，AIT已遴選出一群出色的中階文職和軍職人員，能在未來成為美台安全關係的領袖人物。「印太安全事務領袖參訪計畫」創始班的成員來自數個不同機構。

根據AIT提供的資料，AIT與台灣各相關部會討論之後，選出11名台灣人士參與這項為期一年的計畫。這項計畫的目標是強化他們在區域安全議題上的領導能力與專業，並提供他們與美國對口單位互動的機會，盼彼此建立強勁的關係。

AIT指出，這項計畫主要是在台灣進行，但也可能會有海外參訪的機會。

此外，酈英傑也在演講中表示，美台安全合作關係與整體關係是奠基於人權、自由、民主等共享的價值。美國未來也將持續是台灣真正的朋友，而美國對台灣關係法所載義務的承諾，始終堅若磐石。

安全合作月的活動也包括啟動AIT的第3場「數位對話」。AIT與台灣當局合作，透過結合人工智慧與群眾智慧的線上應用程式來推動，這次數位對話的主題為「在台海緊張局勢、美中摩擦、新興威脅出現及印太區域安全環境日益複雜的背景之下，美台應該如何深化我們的安全合作關係？」

酈英傑表示，歡迎民眾踴躍參與、分享想法，兩個月後，AIT將彙整民眾的回應，將有關增進美台安全合作的各種想法分享在公共討論論壇上。（編輯：蘇志宗）1080818