郭柯王結盟傳言 郭台銘：捍衛中華民國決心不變

（中央社記者余祥台北23日電）郭台銘、柯文哲與王金平今天首度同框，外界視為是3人結盟起手式，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜說，若3人各發揮所長，這股力量也可成為台灣的第3條路。

對於近日脫黨參選、與柯結盟等傳言甚囂塵上，郭台銘皆未回應，僅在上車離去前簡短表示，「捍衛中華民國自由民主的決心永不改變。」

台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘及前立法院長王金平上午首度在「八二三砲戰紀念音樂饗宴」同框，以行動證明郭柯王結盟尚未破局，合影時更相互握手，雖郭柯王沒有一同受訪，但是3人會後與戰機合影。

郭台銘今天並未接受媒體訪問，而是由幕僚蔡沁瑜接受媒體聯訪。

外傳郭台銘將參選總統、王金平負責組織陸戰、柯文哲進軍國會，3人已準備結盟，蔡沁瑜會後受訪時說，這個問題講很久，感覺大家已經把位置分配好了，但3人並沒有談到分配情況，好朋友見面不需要敲鑼打鼓，要談的事情也很多，可以閒話家常也可聊台灣未來，3人都憂心台灣的未來，若在此前提下大家一起攜手，結盟這兩個字是多餘的。

蔡沁瑜說，郭台銘帶領鴻海集團40幾年，郭的能力受國際認證，很希望貢獻所學與經歷，帶領台灣往更好方向發展，這是郭對自己的期許也是使命感；王金平在政界資歷豐富，柯文哲很有行政效率，「若大家能各發揮所長，這股力量，也可以讓台灣有第3條路走。」

外傳郭台銘陣營打算「報備參選」，留在國民黨內與國民黨總統參選人韓國瑜一決勝負。蔡沁瑜說，報備參選應該是國民黨的家務事，他們沒有主控權，對於郭台銘而言，希望國民黨思考，是否已經開始有讓總統蔡英文下架的反思力量，不過，他們沒有主控權，這部分就是留待國民黨自己處理。

蔡沁瑜說，大家覺得郭董好像閉關很久都沒出來，其實郭董每天要忙的事情很多，就幕僚觀察，郭董關心的是中美貿易、台海穩定、反送中、日韓貿易戰等議題，每天都在吸取經驗與各界交流，很多知識、科技、財經界前輩都來與郭董交換意見，思考對台灣未來好的解決良方，也希望此良方能改善人民生活。

至於究竟是否要參選總統，蔡沁瑜說，「若現階段總統候選人能讓台灣變得越來越好，讓人民過上好日子、解決人民困境，以郭董有名、有利狀況下，其實可以好好過著退休生活，郭董還在思考怎樣才是對台灣最好的方式。」（編輯：趙蔚蘭）1080823