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郭柯王首度同框
鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平23日首度在公開場合同框，以行動證明郭柯王結盟尚未破局，合影時更相互握手，3人輪流站中間位置。
郭柯王首度同框
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郭柯王首度同框3/6

郭柯王如何合作 柯文哲：讓2020有個選項叫希望

最新更新：2019/08/23 12:44
台北市長柯文哲（前右）、鴻海創辦人郭台銘（前中）、國民黨立委王金平（前左），23日在台北市八二三砲戰紀念公園，出席八二三砲戰紀念音樂饗宴活動。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
台北市長柯文哲（前右）、鴻海創辦人郭台銘（前中）、國民黨立委王金平（前左），23日在台北市八二三砲戰紀念公園，出席八二三砲戰紀念音樂饗宴活動。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日

（中央社記者梁珮綺台北23日電）郭柯王三方今天首度同框，以行動證明結盟未破局，至於如何合作，台北市長柯文哲說，重點不在選舉輸贏，而是2020選舉不是恐懼與仇恨的較量，在兩者之外有個選項叫「希望」。

對於郭柯王3人組合會不會是那個「希望」，柯文哲說，要透過努力，「論述還是要架構、團隊還是要組織，磨合還是要做」，但他個人期望是台灣能有一次機會逃離藍綠意識的泥淖。

至於努力的方向，柯文哲說，自己討厭口水戰，政治應落實在人民的每一天，要有個務實、做事的政府，不喜歡國家每次遇到困難就推給「扁維拉」或「馬維拉」，「然後就糊弄、事情就過去了」。

柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、國民黨立委王金平上午共同出席「八二三砲戰紀念音樂饗宴」，3人比鄰而坐，活動結束時在戰機前合影，並握手證明合作未生變，且輪流站在中間位置。

柯文哲隨後趕赴潭美國小出席台北市雙語實驗課程CLIL教材研編發表暨觀摩會，會後接受媒體聯訪時表示，三方結盟不是重點，而是這個組合有無符合台灣社會需要，指公開合體只是開始。

被問及是否三方已定調由郭台銘選總統、王金平鞏固地方勢力，而他則全力進攻國會，柯文哲說，重點不在選舉輸贏，而是如何在可見的未來讓台灣平安度過，如中美持續對抗、香港反送中延燒等，「台灣還是有很多困難，有沒有比較好的方式度過危險期」。

他說，1994年至今，台灣政治主流為藍綠與意識型態抗爭，盼能讓國家治理成為選舉討論的主題，而國家治理就是務實、科學、清廉、勤政。

柯文哲表示，不希望2020選舉是恐懼跟仇恨的較量，而是要在兩者之外，多一個選項，叫做「希望」，他說，「是我個人的期望，能不能做到要努力」。

另有媒體詢問，柯文哲會成為「希望」還是幫助「希望」的人，柯文哲說，一件事情要成功，必須要無私的奉獻與付出，「大家為了台灣好，沒有去計較什麼東西，這合作才會成功」。（編輯：李錫璋）1080823

地機族
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