王金平：與郭隨時可約 和柯沒什麼事就不必再約

（中央社記者范正祥台北23日電）郭柯王今天首度在公開場合同框；前立法院長王金平表示，3人只有相互問候，沒機會講到話，也沒談到合作。他說，如果黨主席吳敦義邀約見面，「那當然是可以」；王金平表示，自己不會報備參選。

王金平稍早與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲共同出席台北市政府舉辦的八二三砲戰紀念活動，接著出席1111人力銀行頒獎典禮。他會前接受媒體聯訪表示，「我們（郭柯王）互相請安一下而已，那麼吵也講不了話嘛」，也沒機會談到3人下次一起見面的時間，「以後看看因緣怎麼樣再說，我一直強調一切還是隨著因緣走」。

媒體追問，3人是否有談到任何合作的可能，王金平表示：「目前還沒有。」

至於是否已和郭台銘約好下次見面時間，王金平說：「還沒有，我們要約隨時可以約。」

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平（前中）23日一起出席台北市政府舉辦的八二三砲戰紀念活動，備受關注。王金平稍後受訪表示，3人只是互相請安，沒有機會談話，更不可能談到政治。（王金平辦公室提供）中央社記者范正祥傳真 108年8月23日

媒體再問王金平，與柯文哲是否也是隨時要約都可以約。王金平說：「應該是吧！但是目前也沒有什麼事，所以不必再約。」

被問到稍早國民黨主席吳敦義也出席1111人力銀行頒獎活動才剛離開，是否有意錯開彼此碰面。王金平說，「沒有啊」，這是主辦單位安排的時間。

媒體追問王金平會不會想要當面跟吳敦義講講話，王金平說，如果吳敦義有邀約，「那當然是可以」。

被問到會不會報備參選，王金平回應說：「誰說有這個報備參選？我從來沒有聽說過，怎麼一個人的選舉還另外有報備參選，這不是怪嗎？」（編輯：李信寬）1080823