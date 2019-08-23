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郭柯王首度同框
鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平23日首度在公開場合同框，以行動證明郭柯王結盟尚未破局，合影時更相互握手，3人輪流站中間位置。
郭柯王首度同框
新聞專題
郭柯王首度同框5/6

郭柯王同框 吳敦義：3人沒談政治和選舉有智慧

最新更新：2019/08/23 11:29
鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平23日首度在公開場合同框，備受關注。對此，國民黨主席吳敦義（圖）表示，郭柯王沒有談政治，也不談選舉，他們是很有智慧的人。中央社記者范正祥攝 108年8月23日
鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平23日首度在公開場合同框，備受關注。對此，國民黨主席吳敦義（圖）表示，郭柯王沒有談政治，也不談選舉，他們是很有智慧的人。中央社記者范正祥攝 108年8月23日

（中央社記者范正祥台北23日電）郭柯王今天首度在公開場合同框，國民黨主席吳敦義對此表示，郭柯王今天沒談政治，也不談選舉，都是很有智慧的人；傳言郭台銘可能「報備參選」，吳敦義說，「喔！這個就要傷腦筋了」。

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平一起出席台北市政府舉辦的八二三砲戰紀念活動，備受關注。吳敦義上午出席1111人力銀行頒獎典禮前接受媒體聯訪，回應對於郭柯王首度在公開場合同框有什麼看法時，做了以上表示。

吳敦義表示，郭柯王今天沒有談政治，也不談選舉，「我覺得他們是很有智慧的人」，因為八二三砲戰這天，人民最希望的就是不要有砲戰，希望和平穩定發展。

吳敦義指出，很欽佩郭柯王，他們都沒有講一句選舉的話，也沒有講到一句不和平的話。

對於媒體詢問，何時會找郭台銘談談，吳敦義說，「適當的時間，總是要談的」。

吳敦義表示，好幾個禮拜前，就已經請國民黨副主席郝龍斌去和郭台銘溝通，郭台銘回應會談時間可能稍微晚一些，「我覺得緩一緩也好，因為總要長期思考，要做決定是要深思熟慮的，太倉促，時機也未必成熟」。

吳敦義指出，有請郝龍斌繼續和郭台銘聯繫，「都是朋友嘛」，包括王金平也是好朋友。柯文哲是台北市長，「我也是台北市民，50年前我也曾經是採訪台北市議會的記者，40幾年前我也當選過台北市議員」，所以都是同胞，好朋友。

另外，媒體提及傳出郭台銘可能要「報備參選」，吳敦義說，「喔！這個就要傷腦筋了，因為國民黨已經提名人了，只有單獨一個，選總統只有一個能夠當選，只有議員選舉是多席次選的，那就有報備」。

吳敦義接著說，如果提名了韓國瑜競選總統，又報備核准郭台銘，「我覺得要傷腦筋一下」。

媒體追問，如果郭台銘報備參選，國民黨是否會批准。吳敦義說，「不要問這麼難的問題好不好？」，他又反問媒體，「已經有提名人了，你覺得還再報備，這不是傷腦筋嗎？」（編輯：李信寬）1080823

台北市長柯文哲（左）、鴻海創辦人郭台銘（中）、國民黨立委王金平（右）23日在台北八二三砲戰紀念公園，同台出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，互相握手合影。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
台北市長柯文哲（左）、鴻海創辦人郭台銘（中）、國民黨立委王金平（右）23日在台北八二三砲戰紀念公園，同台出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，互相握手合影。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日
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