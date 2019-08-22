郭柯王23日首同框 不一同受訪但合影

鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（中）、前立法院長王金平（右）23日將在「八二三61週年音樂饗宴」會面。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北22日電）郭柯王如何結盟，外界傳言不斷，台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘及國民黨立委王金平明天將首度在公開場合同框，3人雖不會一同受訪，但活動結束後，將在戰機前合影。

由於3人的「桃園三結義」合體破局，此次首度同框，各界關注，三方幕僚也在今天前往八二三砲戰紀念公園場勘。柯文哲幕僚為戴于文、蕭孟煊，郭台銘幕僚為永齡基金會副執行長蔡沁瑜以及蔡浩祥，王金平幕僚為李思賢和蔡峻維，其中，李思賢曾在北市府媒體事務組任職、蔡峻維則是去年柯文哲競選市長連任時的競總發言人。

知情人士表示，3人座位安排依序為柯文哲、郭台銘、王金平，預計無黨籍市議員陳建銘、徐立信、國民黨籍市議員厲耿桂芳、汪志冰以及民進黨籍市議員梁文傑也會到場。

根據市府流程，9時05分時將介紹出席貴賓，而柯文哲將於9時10分時致詞，北市八二三戰役戰友協會理事長則於9時15分致詞，隨後柯文哲致贈感謝狀，並與郭台銘、王金平在戰機前合影。

3人不會一同受訪，不過，郭台銘辦公室指出，蔡沁瑜將在會後受訪。

柯文哲則在下場行程受訪，預計時間為11時07分，地點在潭美國小。（編輯：方沛清）1080822