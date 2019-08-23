聯大9月召開 外交部提3大訴求唐鳳擬再赴紐約

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）聯合國大會將於9月17日開議。外交部今天表示，今年推案有3大訴求，並將洽請友邦在會議期間為台發言以及聯名致函聯合國秘書長；也將在紐約舉辦周邊活動，規劃邀請政委唐鳳等人出席。

第74屆聯合國大會將於9月17日在紐約聯合國總部開議，9月24日至30日舉行總辯論。外交部今天舉行記者會說明，今年政府決定以「台灣為全球落實永續發展之重要夥伴」為主軸推案，除洽請友邦在聯大總辯論期間為台灣執言，也請友邦聯名致函給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），敦促聯合國解決台灣人民被排除在聯合國體系外的問題。

對於今年再度未請友邦提案的原因，外交部政務次長謝武樵在記者會回應媒體時表示，今年的目標是希望聚焦在台灣提出的3大訴求上，呼籲國際重視台灣人民被排除在聯合國體系外的問題。

他說，評估國內外情勢，經過與友邦、理念相近國家深入溝通後，選擇最務實、有效的推案方式，就是今年的決定。與友邦、理念相近國家溝通後，「我們的決定獲得充分了解」。

外交部指出，今年政府提出的3大推案訴求為，聯合國應立即採取行動解決2300萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形；聯合國不當剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應立即匡正；聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，做出貢獻。

另外，謝武樵表示，政府也規劃於聯大期間在紐約舉辦有關「永續發展」、「氣候變遷」、「全民健康覆蓋」、「青年培力」等主題的系列活動，以呼應聯合國在聯大期間舉辦的高階會議內容，並增進國際社會了解台灣在相關領域的努力成果與貢獻。

有關在紐約舉行的周邊活動，謝武樵說，目前規劃邀請政務委員唐鳳或是環保署官員出席，不過，尚未定案。

此外，關於友邦參與聯合致函或同意在大會為台執言的狀況，他說，已陸續看到友邦的正面回覆，但目前距離9月開議還有一段時間，會持續跟友邦保持聯繫。

對於加勒比海友邦聖文森當選聯合國安理會非常任理事國是否有助台灣的推案，謝武樵指出，有關聯合國推案與聖文森保持密切聯繫，相信包括聖文森在內的友邦會積極回應今年的聯大推案。（編輯：林興盟）1080823