台灣代言人 國際青年大使將出訪亞太6國

外交部23日舉行「國際青年大使交流計畫」出團授旗典禮，由主任秘書李光章（中）授旗給即將出訪的青年。（外交部提供） 中央社記者侯姿瑩傳真 108年8月23日

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）外交部今天舉行「國際青年大使交流計畫」出團授旗典禮，72位青年學子將分成3個團隊分別前往「菲律賓─馬來西亞」、「泰國─印度」、「吉里巴斯─索羅門群島」等國訪問交流10天。

根據外交部新聞參考資料，外交部主任秘書李光章致詞時指出，今年計畫主軸是「青年外交 呈現台灣」（Youth Diplomacy Brings Taiwan to You!），3個訪團自8月25日至9月6日分別前往亞太友邦與「新南向政策」國家訪問，橫跨全球經貿與戰略的「印度─太平洋」關鍵區域。他期勉青年大使藉由實地體驗，思考台灣在印太區域所能扮演的角色。

青年大使代表李其恩致詞時表示，感謝這項計畫讓台灣年輕人有機會體驗外交工作，擴展國際交流經驗。

外交部表示，出席授旗典禮的人士包括索羅門群島駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia）、吉里巴斯駐台大使藍黛西（Tessie Eria Lambourne）等人。

外交部指出，今年國際青年大使共有72人分成3個團隊，分別前往「菲律賓─馬來西亞」、「泰國─印度」、「吉里巴斯─索羅門群島」等6個國家進行海外訪問交流10天。出訪活動以交流研習、志工服務、拜會參訪、文化外交為4大主軸，並搭配文化演出，在海外為台灣發聲。

外交部表示，國際青年大使交流計畫自2009年開辦以來，每年選拔國內大專院校學生參與；今年已邁入第11年，累計超過1600位青年學子參與。（編輯：林興盟）1080823