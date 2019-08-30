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吳音寧：當年不赴北市議會備詢 依法行事

最新更新：2019/08/30 17:14

（中央社記者劉建邦台北30日電）前北農總經理吳音寧今天在臉書表示，當年不去台北市議會備詢，是依據法規，不是因總統蔡英文；不去市議會是依法行事，也不想配合「柯市長和友柯、友韓的國民黨議員演戲」。

台灣基進臉書（Facebook）粉絲專頁昨天貼出前台北農產運銷公司總經理吳音寧受訪影片，吳音寧在片中質疑台北市長柯文哲的台灣價值。

柯文哲上午主持交通會報前接受媒體聯訪被問及此事時指出，吳音寧當時最大戰略錯誤是不去市議會備詢，「不可以因為後台老闆，連整個民進黨高層都叫不動妳」。後來才發現吳音寧後台原來是蔡總統，若「吳音寧現在這麼愛講，當時去議會講就好了。」

對此，吳音寧中午透過臉書回應，指當年不去市議會備詢，是依據法規，不是因蔡總統。

吳音寧說，「如果我當年拒絕再去站在柯市長身邊，有任何『錯誤』之處，為何在我下台之後，市議會需要試圖修法，來規範之後的北農總經理必須去議會備詢？」坦白說，她當時承受各方莫大壓力。

吳音寧表示，今年已是西元2019年，台灣男性、女性，需要的不是「男性自稱」他們在家裡地位很低，但出家門後，卻讓女性處處碰壁；需要的是在校園、辦公室、政治場合等公領域，實質做到性別平權，不會有任何女性因性別、年齡、外表與身材，受到嘲笑與貶抑。

吳音寧指出，她提及的台灣島嶼是包括澎湖、金門、馬祖、小琉球、綠島、蘭嶼等地。「我們的台灣，是群島的國度」。

台北市政府於去年9月25日上午召開市政會議，通過修正「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第9條條文案，由於該自治條例是因吳音寧拒赴台北市議會備詢而修，又被稱為「吳音寧條款」。

原「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第9條第2項條文規定，市政府資本額未超過50%之投資事業，其總經理或董事長如為市政府股權代表，經市議會邀請應列席報告，修正後則增列「並備詢」文字。全案台北市議會已審查通過。（編輯：戴光育）1080830

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