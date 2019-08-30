韓國瑜9/1掃彰化8宮廟 王惠美力挺展大團結

（中央社記者余祥台北30日電）人口數僅次六都的彰化縣是歷次總統大選兵家必爭之地，國民黨總統參選人韓國瑜9月1日下鄉之旅將走訪彰化，一天掃8宮廟；被認為王金平人馬的彰化縣長王惠美也將全程陪同，展現大團結，提振藍軍士氣。

外傳鴻海創辦人郭台銘將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟，角逐2020，國民黨總統參選人韓國瑜近日腹背受敵，聲勢也受到影響。

王惠美被視為王金平人馬，此次韓國瑜到訪彰化全程力挺，展現大團結；4位立委參選人柯呈枋、蕭景田、張瀚天、謝衣鳳都將分區與韓國瑜走訪宮廟，互相拉抬聲勢。

國民黨彰化立委柯呈枋指出，韓國瑜近日受到不少委屈，9月1日到訪彰化，除一定要展現國民黨大團結外，更要為韓國瑜「送暖」。

柯呈枋說，近日4位立委參選人和韓國瑜的聯合看板已經陸續掛上，他自己與韓國瑜的聯合宣傳看板也搶在9月1日韓國瑜到訪前，全數掛在主要路口。

此外，柯呈枋也說，王惠美、議長謝典霖將全程陪同，4立委參選人也將分選區陪同，展現團結氣勢。

彰化縣一向是大選的指標縣市，藍綠兩黨都已動起來，為明年總統立委大選爭取基層支持。總統蔡英文29日搶先走訪彰化，展開關懷之旅；民進黨副秘書長林飛帆也擬在9月1日晚間參加音樂會，踢館意味濃。

韓國瑜此次走訪彰化，延續過去的下鄉模式，一天掃8間廟，首站就選定鹿港最大的信仰中心鹿港天后宮，接下來至伸港鄉福安宮、花壇鄉虎山巖、員林市福寧宮、社頭鄉清水岩寺、溪州鄉后天宮、二林鎮仁和宮、溪湖鎮福安宮，約與晚間19時結束彰化行程。

韓國瑜被國民黨正式提名為總統參選人後，啟動下鄉之旅，目前已經走訪桃園市、新竹縣市、南投縣，原訂25日要走訪台中，因颱風取消，9月1日將走訪彰化縣，9月8日則將回防新北。（編輯：楊凱翔）1080830