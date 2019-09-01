別怕失戀 內政部開辦單身婚育租金補貼2日上路

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）內政部臉書小編創意再一發，今天發文建議，別人失戀時，送上單身補貼的連結，藉此提醒民眾，單身及婚育租金補貼將於9月2日起受理申請。內政部先前指出，這項補貼共有2萬4000戶名額。

內政部臉書今天發布貼文表示，「國小課本曾教我們，如何面對生氣的人。今天，內政諮商小教室，則教你如何面對失戀的人」。貼文並附上LINE對話視窗的圖片，「別人失戀時，一個單身補助連結送給他」。

內政部表示，主動分享實用、有助他人的資訊，是促進人際關係的好方法，例如分享這則單身及婚育租金補貼的好康，可以幫助身旁單身青年、新婚、育兒家庭的朋友，減輕租屋負擔。

內政部先前指出，單身婚育租金補貼從9月2日起受理申請。依身分及地區不同，每月可補貼新台幣2600元至5000元不等，共有2萬4000戶名額。

內政部表示，申請方式包含臨櫃、郵寄及線上申請。主要補助對象有3大族群，第一是20至40歲單身青年，第二是2年內新婚家庭，第三為育有未成年子女（含胎兒）家庭。

內政部指出，這項單身婚育租金補貼方案將所得限制放寬至最低生活費2.5倍以下，以租賃房屋所在的直轄市、縣（市）作為所得限制的標準，並以107年度總所得為計算依據。

例如，在台北市租屋的單身青年，107年度平均每月所得須低於4萬1450元。若是在桃園市租屋的新婚或育有未成年子女家庭，107年度平均每人每月所得須低於3萬6445元；夫妻2人加上1名未成年子女的計算方式，為夫妻107年度總所得除以12個月後，再除以3人，即可判斷是否低於3萬6445元的限制。（編輯：楊凱翔）1080901