蔡總統授證選戰陸軍啟動 螞蟻工兵深入全國各地

總統蔡英文（前中）1日身穿新的競選外套，出席「2020蔡英文總統連任全國幹部授證大會」，授證給各縣市競總幹部與百工百業後援會代表，宣告競選隊伍已經整隊完成，競選連任鳴槍起跑。中央社記者張皓安攝 108年9月1日

（中央社記者葉素萍台北1日電）2020蔡英文總統連任全國授證大會今天登場，蔡總統親自授證給各縣市競總幹部與百工百業後援會代表；組織是最基本螞蟻工兵，授證後將深入各角落競選工作；另外，相較4年前，蔡總部更重視網路動員。

2020總統選舉，國民黨總統參選人韓國瑜將挑戰蔡總統連任，鴻海創辦人郭台銘以及台北市長柯文哲都有可能加入戰局，讓這場選戰變化多端，情勢格外複雜。

蔡總統今天親自授證給各縣市競總幹部與百工百業後援會代表，宣告競選隊伍已經整隊完成，競選連任鳴槍起跑。

2020蔡英文總統連任操盤手林錫耀今天受訪指出，蔡總統授證給各縣市競總主要幹部，代表蔡總統正式拜託他們，希望他們為2020年選戰一起打拚。

林錫耀強調，這次選戰與以往選舉比較大的不同，在於「網路影響力越來越大」，傳統各地組織戰必須適應新的社會潮流，今天的儀式除了大家互相檢討激勵，他也會拜託各地競選幹部，多重視網路社會透過網路傳播訊息與動員的重要性。

今天這兩場授證儀式不公開媒體採訪，林錫耀解釋，民進黨執政當家，蔡總統每天大部份時間為國政奔忙，雖然今天是假日，不過選舉事務還是關起門來自己好好研討就好，大部份國人希望執政者能夠好好把該做的事做好，這才是最重要的事。

媒體追問這句話是否是講給韓國瑜聽，林錫耀說這是自我要求；他說，競選工作要按部就班，但執政當家還是以施政為優先。

擔綱組織工作的沈發惠受訪指出，這一、二個月蔡總統走訪全國各縣市，競選總部在全國各地籌組總部以及整合社會力，這階段工作告一段落；今天授證後，全國各地的競選總部展開更深入各角落的競選工作，各社會力也在各後援會大步向前邁進。

沈發惠解釋，組織面是傳統的陸軍，選戰當然不是靠組織就能打選戰，「組織是最基本的螞蟻工兵」，把每一個支持蔡總統、每一個關心台灣的人集結起來，用最有效率的方式，把選舉工作與理念推展各角落。

另外，台南市無黨籍議長郭信良被邀請出任蔡英文台南後援會總會長，引發民進黨內反彈。沈發惠說，全國的選戰工作，不管是總統也好，立委也好，大家在爭取選民支持上面，不會去區分什麼黨派，身為候選人，爭取所有黨派力量支持，這是天經地義的事情。（編輯：楊凱翔）1080901