藍推三創執行條例草案 要為青年找出路

（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨立法院黨團今天表示，立法院新會期，將推動「青年創意創業創富執行條例草案」，協助青年創新、創業、創富，呼籲民進黨團支持，替青年找出路、提升台灣整體經濟發展。

為了替台灣青年找出路，國民黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，將推出「青年創意創業創富執行條例草案」，8大推動策略分別為新台幣1000億元青年創業創富基金、5000億元青年創業專案貸款、建置青年創業聯合輔導機構、輔導登錄創櫃版及上市上櫃、建置青年創意創業空間、開放創新事業實驗試辦、建置時間銀行系統機制、舉辦國家創意大賽及博覽會等。

曾銘宗強調，國民黨團的政策目標相當明確，就是為為青年找出路，為國家留人才，協助青年創業創富，並參與社會服務，為國家社會做出更大貢獻。

曾銘宗指出，「青年創意創業創富執行條例草案」中，有關「1千億元青年創業創富基金」的資金來源，檢討自民進黨所提前瞻基礎建設8900億元經費中，將不須推動項目所節省的經費，用以優化青年創業環境，如提供投資、融資等財務協助及建置創業園區等相關經費。

與會的國民黨立委費鴻泰表示，草案即將付委，呼籲民進黨不要為一己之私，阻擋國民黨團為青年未來發展所提出好的法案；蔡政府可以檢討不須執行的前瞻基礎建設經費，挹注在青年創意創新創業上，給年輕人一個機會，也等於是給國家未來的希望，讓停滯不前的經濟發展，能夠邁前一大步。

國民黨立委賴士葆則說，台灣在全球創新專利數排名都在4、5名，但是這些創新專利幾乎都無法轉變成經濟價值，也反映到年輕人低薪問題，「青年創意創業創富執行條例草案」是給青年釣竿、事業，透過政府資源整合，提升目前僅10%創業成功率，挹注青年將創新專利轉化成經濟價值，帶動整體經濟發展。（編輯：鄭雪文）1080904