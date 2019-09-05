蘇貞昌：109年長照投入400億 較105年成長8倍

（中央社記者顧荃台北5日電）行政院長蘇貞昌今天說，政府106年推動長照2.0，在資源投入方面，由105年不到新台幣50億元，逐年增加到今年的338億元，明年更達近400億元，較105年成長近8倍。

衛福部上午在行政院會報告「長照十年計畫2.0成果」。衛福部報告指出，自106年起推動長照十年計畫2.0，經過2年來的努力，統計至今年7月，使用長照居家及社區式服務的人數，已達20萬5156人，較去年同期成長達56%；服務涵蓋盛行率也達到41%。

蘇貞昌在院會中表示，台灣從82年起，就已進入「高齡化社會」（老年人口達7%），到去年3月，更正式進入「高齡社會」（老年人口達14%），為因應人口結構轉變與高齡化社會所帶來的衝擊，他上一次擔任院長時（96年3月）就通過「長期照顧十年計畫」；10年後，行政院再於105年9月通過「長期照顧十年計畫2.0」，並從106年1月開始實施，希望能滿足龐大的長照需求，減輕家庭照顧負擔。

蘇貞昌指出，在資源投入方面，長照支出的規模，由105年的不到50億元，逐年增加到今年的338億元，明年更達近400億元，足足成長8倍，除了擴大服務對象、增加服務項目，也加速資源布建，全國已布建超過7000個社區服務據點；在服務使用人數方面，更有明顯成長，今年1至7月已突破20萬人，為106年同期的8萬餘人的二倍半。

蘇貞昌說，為提供更好、更穩定的各類照顧服務，政府對照服員的薪資水準提升，也相當重視，去年底照服員平均薪資已達3萬8000元，去年照服員的人數增加了6000多人；而為了讓工作中的子女能夠安心托老、長照需求者能夠在優質、平價、離家近的機構中接受照顧，衛福部也正結合地方政府，獎助布建住宿式機構。

他說，台灣再過8年，到115年就會進入「超高齡社會」（老年人口超過20%），政府除持續加大力道、加快速度建構長照體系，提供照顧，利用減稅，降低長照負擔外，也請各機關通力合作，從各個面向努力，讓民眾享有質優量足的多元長照服務。（編輯：林興盟）1080905