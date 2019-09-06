去不去韓國瑜新北造勢場 侯友宜：行程無法加

（中央社記者黃旭昇新北6日電）國民黨籍總統參選人韓國瑜8日新北造勢，新北市長侯友宜今天說，當天市政行程真的很忙，無法加進去其他行程。

韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維今天表示，體諒侯友宜以市政優先，韓國瑜在新北的首場造勢活動，將前往蘆洲湧蓮寺參香，探望老友並為國家祈福。

國民黨新北市黨部今天公布韓國瑜「2020新北出發」造勢活動行程，8日當天先在黨部與立委選舉參選人拍活動文宣照。隨後，在市黨部舉辦滷肉飯便當會。

市黨部表示，隨後，韓國瑜將前往板橋區慈惠宮媽祖廟上香，隨後前往蘆洲區湧蓮寺、大眾爺廟、保和宮、三重先嗇宮祈福，隨後在下午5時前往二重疏洪道水漾公園造勢至晚間9時。

湧蓮寺主任委員陳宏昌於8月總統蔡英文參拜時，一番言論遭外界質疑「批韓挺英」，為選情止血及避免他人效尤，新北市黨部報請開除陳宏昌黨籍，黨紀案迅速決議。

韓國瑜北辦主任鄭世維今天晚上接受中央社訪問表示，陳宏昌因為出國，當天將由湧蓮寺副主委林忠南出面接待。韓國瑜並不會受到當時陳宏昌言語的影響，除拜訪湧蓮寺的委員與老友，也前往其他兩間蘆洲信仰中心祈福。

至於侯友宜的行程，鄭世維表示，可以體諒侯友宜以市政優先，無法出席造勢大會。因侯友宜行程已排定，但也允諾會支持韓國瑜；他說，「尊重侯市長的節奏」，最後終將分進合擊。

侯友宜今天在復康巴士捐贈儀式後，被問到是否將行程排開參加韓國瑜造勢，他仍一貫表態市政優先，也強調說，「今天行程還加了很多進來。」真的很忙，無法加進去其他行程，盼望外界體諒直轄市長事情很多。

侯友宜8日的市政行程排滿，當天下午包括視察新店區溪洲部落聚會所，新店捷運工程，晚間還要前往瑞芳水湳洞視察交通疏導，參加黃金博物館夜間體驗活動，直到夜間8時15分。（編輯：張銘坤）1080906