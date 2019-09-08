總預算軍購案廢印花稅 政院盼列優先法案

（中央社記者顧荃台北8日電）立法院新會期將在中秋節後開議，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，行政院希望總預算案、F-16V戰機軍購案與廢除印花稅這三案，能列入本會期優先法案，儘速通過。

立法院新會期17日開議，當天將邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告並備詢。

在法案部分，Kolas表示，行政院有三項法案希望能列入立院本會期優先法案，儘速通過。第一是109年度中央政府總預算案，109年歲入與歲出皆編列新台幣2.1兆，已於8月中送入立院待審。

第二是F-16V戰機軍購案；美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，行政院會日前已通過「新式戰機採購特別條例」草案，明定編列2500億元採購，待立院通過後，才能與美方簽署發價書，進行後續採購程序。

除了軍購案與總預算之外，Kolas說，政院也希望印花稅法廢止案能列為優先法案，這是推動進步的稅改、為人民減稅。印花稅廢止案最快將排入12日的行政院會，並送立院審議。

至於外界關切的中共代理人修法是否列入優先法案，以及其他的優先法案清單，Kolas說，還須討論，目前尚未出爐。（編輯：鄭雪文）1080908